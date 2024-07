WRC | Pirelli, Lettonia: le Soft per alte velocità e poco grip.

Il WRC si appresta a prendere parte al Rally di Lettonia, secondo dei tre eventi estivi che compongono la parte su sterrato veloce del Mondiale Rally 2024.

Il Rally di Lettonia, dopo anni di presenza nel calendario dell'ERC, si appresta a fare il suo esordio nel WRC vedendo al via tutte le Toyota GR Yaris, comprese quelle di Kalle Rovanpera e Sébastien Ogier, mentre sia Hyundai Motorsport che M-Sport Ford avranno i loro equipaggi migliori al via.

Come detto, il fondo delle 20 prove speciali previste per questo fine settimana sarà sterrato, ma molto, molto veloce e il grip che i piloti si troveranno ad affrontare sarà basso. Una difficoltà in più per il leader del Mondiale Thierry Neuville, costretto ad aprire tutte le prove della prima tappa prevista per venerdì.

Per questo evento Pirelli, fornitore unico del WRC, ha deciso di portare le seguenti mescole.

Pirelli Scorpion KX WRC: si tratta delle gomme ideate dalla Casa italiana per i rally su terra, migliorate ed evolute rispetto a quelle utilizzate la passata stagione. Queste saranno presenti in due mescole: Soft e Hard.

Scorpion KX WRC SB (Soft) : queste mescole sono considerate come Prime, ossia la mescola di riferimento per l'intero evento. Il basso grip fornito dal fondo renderà queste mescole perfette per affrontarlo, ma anche l'aumentata resistenza farà la differenza nelle prove più lunghe.

: queste mescole sono considerate come Prime, ossia la mescola di riferimento per l'intero evento. Il basso grip fornito dal fondo renderà queste mescole perfette per affrontarlo, ma anche l'aumentata resistenza farà la differenza nelle prove più lunghe. Scorpion KX WRC HB (Hard): in questo fine settimana verranno considerate come Option, ovvero la mescola su cui i piloti potranno contare di meno avendone a disposizione un numero inferiore rispetto alle Soft. Il loro utilizzo è raccomandato nelle prove più lunghe e abrasive.

Rally Lettonia: il commento di Terenzio Testoni

Terenzio Testoni, rally activity manager di Pirelli, ha commentato così l'evento a poche ore dal via: "In tutti i rally, gli errori hanno un costo e fanno la differenza, ma in un evento come questo in Lettonia è molto più facile sbagliare a causa delle alte velocità e della superficie scivolosa".

"Anche se è la prima volta che il Rally di Lettonia compare nel calendario WRC e sarà nuovo per molti piloti, è ben noto a Pirelli. Su queste stesse strade abbiamo vinto diverse volte nel Campionato Europeo FIA ERC e, almeno in teoria, c'è un limite alle sorprese che può riservare".

"In ogni caso, tutti gli equipaggi hanno ormai preso confidenza con i nuovi Scorpion e sono in grado di sfruttarli al meglio in qualsiasi situazione, anche in quelle più impegnative come queste".

Rally Lettonia: allocazione delle gomme

In Lettonia ogni equipaggio potrà utilizzare un massimo di 34 gomme durante le 20 speciali previste e sono così suddivise:

28 gomme Prime (le Soft)

8 Option (Hard).

Il numero delle Option può aumentare a 12 qualora gli equipaggi decidessero di rinunciare a 4 Prime.