WRC, quali vetture usare dal 2027? Ecco i potenziali scenari

Il WRC si è dato altri due anni di tempo per introdurre quello che sarà il nuovo regolamento tecnico, che andrà a definire le vetture regine del Mondiale Rally sostituendo le attuali Rally1 ibride. Il recente passo indietro deciso dalla FIA, che prevede il prolungamento del regolamento attuale sino al termine del 2026, ha dato più tempo per decidere quale sarà la strada da percorrere per ridare lustro a una categoria in caduta libera ormai da troppi anni.

Il 2027 sembra lontano ma, in realtà, il tempo stringe. I promotori del WRC hanno dichiarato di voler trattenere le Case che ora corrono nella classe regina del Mondiale, quindi Toyota, Hyundai e Ford, aspirando di attirare un quarto costruttore sin dalla prima stagione del nuovo regolamento.

Per realizzare una vettura da competizione serve tempo. La progettazione, la costruzione, i test e lo sviluppo prima dell'omologazione sono tutte fasi fondamentali che non possono essere saltate. Per questo l'obiettivo è avere dalla Federazione Internazionale dell'Automobile il nuovo regolamento, così da poterlo proporre a eventuali costruttori interessati.

La situazione in tal senso è in divenire, ma c'è una domanda che continua ad aleggiare sul WRC ormai da tempo e che dipende dalle strategie marketing dei costruttori stessi: quali saranno le piattaforme - o meglio, il segmento di vettura - scelte per la prossima generazione di Rally1?

La risposta è a oggi fornita dal mercato. Il caso più chiaro e che prenderemo in considerazione in maniera più accurata è quello di Hyundai. La Casa coreana ha deciso di dare l'addio ai motori a benzina, mettendo così fuori produzione i motori della gamma N (il 2.0 turbo benzina da 280 CV della i30 e il 1.6 da 204 cavalli della i20 N, la vettura che fa da base alla Rally1 attuale).

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Foto di: Tomasz Kaliński

Questa uscita di scena dal mercato europeo è stata decisa anche a causa delle sempre più stringenti normative sulle emissioni, unita alla decisione di puntare in maniera più che decisa sull'elettrico anche per il brand sportivo N. La prima di queste è la Ioniq 5 N, che propone due motori elettrici che assieme sprigionano fino a 650 cavalli.

Già un'altra Casa ha dato l'addio a quella che per anni è stata la base della sua WRC, ovvero Ford con la Fiesta. M-Sport, da quando è stato introdotto l'attuale regolamento (nel 2022) corre con una vettura che ricorda la Fiesta solo nelle altezze da terra, ma propone una carrozzeria (all'anteriore e al posteriore) della Ford Puma, vettura su cui ha deciso di puntare nel mercato europeo ormai da qualche tempo. Solo Toyota, a oggi, sta correndo con una Yaris che non sembra ancora sul viale del tramonto. Ma, come spesso si dice in questi casi, una rondine non fa primavera.

Un altro problema che sorge e che sarà difficile da risolvere in breve tempo se non con una decisione netta e, perché no, magari "aperta" è legato al motore. I 1.6 turbo in utilizzo oggi stanno sparendo, un problema che attanaglia le vetture Rally1 ma anche le Rally2, basti pensare alle decisioni prese da Hyundai e Skoda su tutte.

Joshua McErlean, James Fulton, Toksport WRT 2 Skoda Fabia Evo Rally2 Foto di: McKlein / Motorsport Images

Anche questo sarà quindi un punto focale su cui concentrarsi e trovare una soluzione intelligente. Quando l'incertezza regna sovrana, l'idea di lasciare liberi i costruttori di realizzare motori di diversa estrazione (termici, ibridi, ecc...) che però possano convergere in alcune caratteristiche chiave per non dover intervenire in maniera massiccia con tagli imposti dal regolamento per equiparare le prestazioni.

Tornando alle piattaforme di vetture, è chiaro come le SUV, i mini SUV e le crossover stiano dominando il mercato ormai da anni. Questo potrebbe portare la FIA a decidere di realizzare un regolamento che permetta alle Case di correre con quei segmenti.

Qualora invece si ritenesse di non poterlo fare per questioni legate alle altezze da terra, al baricentro alto e ad altre implicazioni legate anche alla dinamica del veicolo, allora la soluzione che sta utilizzando M-Sport potrebbe risultare la migliore.

La Ford Puma Rally1 Hybrid ha solo le sembianze della vettura stradale. Una carrozzeria tailor made, fatta su misura, creata appositamente per rappresentare una vettura da spingere nel mercato, ma che senza un telaio tubolare e la possibilità di fare un vero e proprio tagli a cuci non potrebbe esistere.

In questo modo si elimina ogni incognita, ogni muro rappresentato dalle dimensioni delle vetture che stanno spopolando nel mercato automotive, portandole a essere protagoniste anche nelle corse senza avere gli ostacoli che andrebbero a generare con la loro mole e le loro misure.

Puntare ancora su questa soluzione potrebbe essere la via maestra per mantenere le Case attuali e attirarne altre, magari anche quelle che non hanno pedigree nel mondo dei rally ma che intravedono possibilità di marketing interessanti attraverso una piattaforma che presenta gare su sterrato, neve, ghiaccio e asfalto, ma quello fuori dalla pista. Quello di tutti i giorni.