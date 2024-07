WRC | Ogier sta bene: correrà al Rally di Lettonia con Toyota

Sébastien Ogier e Vincent Landais stanno bene e sono pronti a tornare al volante e alle note. L'equipaggio di Toyota Gazoo Racing è stato dichiarato pronto per correre di nuovo nel WRC.

Ogier e Landais saranno regolarmente al volante del Rally di Lettonia, prossimo appuntamento del Mondiale Rally che si terrà la prossima settimana, affiancando i titolari Elfyn Evans e Takamoto Katsuta, oltre al 2 volte campione del mondo in carica Kalle Rovanpera.

L'equipaggio francese era stato coinvolto in un incidente con una vettura durante le ricognizioni della PS5 del Rally di Polonia svolto a inizio mese. L'incidente si è rivelato di entità considerevole, sebbene sia Landais che il conducente dell'altra vettura siano stati dimessi subito dall'ospedale dopo i primi accertamenti.

Ogier, invece, dopo la visita di rito è stato trattenuto in ospedale per una notte, in osservazione. La mattina successiva è stato dimesso e ha così potuto far rientro a casa sua per osservare un periodo di riposo e riprendere poi l'allenamento per essere pronto per l'evento successivo.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Foto di: McKlein / Motorsport Images

Toyota, dopo gli esami di rito andati nel migliore dei modi, ha potuto inserire Ogier e Landais nella sua line up per il Rally di Lettonia, secondo del filotto di tre eventi su terra veloce che si tengono questa estate tra Polonia, Lettonia e Finlandia.

"È stato piuttosto sfortunato quello che è successo durante i nostri preparativi in Polonia. Ora, dopo un po' di riposo e l'aiuto del mio team medico, ho recuperato abbastanza rapidamente e non vedo l'ora di tornare su un'auto da rally in Lettonia", ha dichiarato Sébastien Ogier.

"La sfida di un nuovo rally è generalmente qualcosa che mi piace e questo è uno dei motivi per cui abbiamo aggiunto questo evento al nostro programma. L'obiettivo per noi sarà quello di trovare rapidamente il feeling con le strade ad alta velocità dopo aver saltato la Polonia, ma sono sempre entusiasta di una nuova sfida e vediamo cosa riusciremo a fare".

"Sarà bello avere anche Seb con noi. Quest'anno il campionato è così combattuto che è difficile fare differenze, quindi è importante avere la nostra formazione al completo per questa nuova sfida e continuare a lottare", ha aggiunto Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Gazoo Racing.