WEC | Spa: prima Pole Glickenhaus, grande Rovera-AF in LMP2

Prima storica Pole Position per la Glickenhaus nel FIA WEC al termine delle Qualifiche valide per la 6h di Spa-Francorchamps.

Nelle due sessioni che hanno definito lo schieramento di partenza del secondo evento della stagione 2022 si registra anche la grandissima prestazione di Alessio Rovera in LMP2, mentre Porsche e Aston Martin si portano a casa la doppietta tra le GTE.

#36 Alpine ELF Team Alpine A480 Gibson Hypercar of André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR

E' Olivier Pla l'eroe di giornata a livello assoluto, regalando per la prima volta nella sua storia la Pole alla Glickenhaus.

Al volante della 007 LMH #708, il francese svetta in 2'02"701 dopo che si era issato già in vetta all'inizio dei 10' a disposizione dei concorrenti.

Al suo fianco domani ci sarà la Alpine A480 LMP1 #36 che il Team Signatech ha dato a Matthieu Vaxivière, staccato di 0"228 dal leader e con dietro la coppia di Toyota.

Le GR010 Hybrid stavolta non sono lontanissime perché Kamui Kobayashi con la #7 chiude terzo a +0"316, appena 5 centesimi meglio del compagno Brendon Hartley sulla #8.

#83 AF Corse Oreca 07 Gibson LMP2 : François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: Eric Le Galliot

LMP2

Dopo la Pole assoluta firmata da Nicklas Nielsen a Sebring, la AF Corse è ancora protagonista tra le LMP2.

In Belgio è Alessio Rovera a mostrare la sua ormai pregevolissima e nota classe piazzando la Oreca 07-Gibson #83 al comando in 2'04"246, primeggiando non solo tra le Pro/Am ma anche tenendosi dietro tutte le altre rivali del gruppo.

Tra queste auto la #31 del Team WRT guidata da Robin Frijns è seconda con una manciata di centesimi di ritardo dal varesino, con Filipe Albuquerque che chiude terzo sulla #22 di United Autosports nonostante in avvio si fosse girato per un contatto con Esteban Gutiérrez (Inter Europol Competition).

Quarta posizione per la Prema con Louis Delétraz (Oreca #9), seguito da Norman Nato (#41 RealTeam Racing by WRT) e le Jota di Will Stevens (#38) e Jonathan Aberdein (#28).

Il Team Penske si ritrova ottavo con Felipe Nasr (#5), fra i primi 10 ci sono anche Nico Muller (#10 Vector Sport) e Charles Milesi (#1 Richard Mille Racing).

Per concludere il discorso Pro/Am, il secondo tempo è di René Binder con la #45 di Algarve Pro Racing, il terzo di Matthieu Lahaye (#35 Ultimate).

#91 PORSCHE GT TEAM Porsche 911 RSR 19: Gianmaria Bruni, Richard Lietz Photo by: Paul Foster

LMGTE PRO

Doppietta delle Porsche ufficiali gestite dal team Manthey in Classe LMGTE PRO grazie agli ottimi Gimmi Bruni e Michael Christensen. Il romano centra il primato in 2'14"301 al volante della 911 RSR-19 #91, tenendosi dietro la #92 del compagno di squadra danese per 0"180.

Il terzo posto va alla Corvette C8.R #64 che Nick Tandy aveva momentaneamente portato in prima fila nei minuti conclusivi della sessione. L'inglese accusa un ritardo di 0"305 e batte le Ferrari.

Sofferenza per le 488 di AF Corse, dato che Alessandro Pier Guidi è quarto con la #51 a 8 decimi, mentre il suo collega Miguel Molina con la #52 chiude la classifica a +1"142.

#33 TF SPORT - Aston Martin Vantage AMR: Ben Keating, Henrique Chaves, Marco Sorensen Photo by: Paul Foster

LMGTE AM

In Classe LMGTE AM si registra invece l'1-2 delle Aston Martin. Migliore del lotto è la Vantage #33 di Ben Keating (TF Sport), autore del 2'17"408 che gli permette di precedere per oltre 1"5 quella #98 di NorthWest AMR nelle mani di Paul Dalla Lana.

Il terzo tempo lo stacca Brendan Iribe sulla Porsche #56 del Team Project 1/Inception, seguito da Christina Nielsen, all'esordio stagionale con la Ferrari #85 delle Iron Dames precedendo le Porsche di Nicolas Leutwiler (#46 Team Project 1) e Christian Ried (#77 Dempsey Proton Racing).

Settima si piazza la Aston Martin #777 di D'Station Racing/TF affidata a Satoshi Hoshino, con dietro la Ferrari #54 di AF Corse condotta da Thomas Flohr.

Completano la Top10 la Porsche #88 di Fred Poordad (Dempsey-Proton Racing) e la Ferrari #60 di Claudio Schiavoni (Iron Lynx).