WEC | Qatar, 8a Ora: Porsche controlla, Ferrari punta la Top5

La Porsche continua indisturbata la propria cavalcata alla 1812 Km del Qatar, primo evento della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship che è entrato nelle ultime due ore di gara, con il sole tramontato e le luci artificiali ad illuminare il tracciato di Lusail.

In Classe Hypercar è sempre la 963 #6 del Team Penske a dettare il ritmo con un ampio margine sull'ottima Peugeot #93, che pare resistere in piazza d'onore con alle spalle la Porsche #12 di Jota.

La Porsche-Penske #5 viaggia al quinto posto con una strategia differente dopo le vibrazioni al posteriore che l'avevano costretta ad anticipare una sosta, scivolando indietro. Matt Campbell nell'ultima ora si è messo in luce per un bel duello contro la Porsche-Jota #38 di Jenson Button per agguantare almeno la Top5.

La Ferrari #83 di AF Corse si era invece inserita tra le due 963 della squadra inglese superando la #38 e nonostante i 2 giri di ritardo dalla vetta è al momento l'unica che potrebbe regalare un sorriso a Maranello, visto che le due ufficiali sono indietro. Fra l'altro la LMH gialla ha dovuto cambiare la parte posteriore dopo un contatto con la Porsche #91 in un doppiaggio ed ora proverà l'attacco finale con Yifei Ye pronto ad affrontare un triplo stint.

La Toyota si difende come può con la GR010 #7 settima, seguita dalla Cadillac - che ha una strategia diversa per cui potrebbe infilarsi davanti ai due sopracitati - e dalla Alpine #35 che sta sperando in una Top10, nella quale proverà ad arrivare la Ferrari #50.

L'undicesimo posto è della Porsche #99 di Proton Competition con dietro la Alpine #36, la Toyota #8 e la coppia di BMW, che si ritrovano alle spalle la Ferrari #51.

La Lamborghini SC63 ha effettuato una sosta un po' concitata nella settima ora per controllare la meccanica posteriore, poi è ripartita ed attualmente prosegue la propria gara solitaria al 17° posto, dato che la Peugeot #94 è tornata in azione con 20 giri di distacco dalla vetta dopo i problemi, mentre la Isotta Fraschini è stata costretta ad alzare bandiera bianca per un problema all'attacco della sospensione anteriore che i tecnici di Duqueine/Michelotto hanno preferito non sistemare con una sorta di intervento d'emergenza.

In Classe LMGT3 è vivissimo il duello che vede la Porsche di Manthey Pure Rxcing #92 lottare per il primato contro la Aston Martin #27 di Heart of Racing, che ha perso il comando per un testacoda di Alex Riberas nella settima ora lasciando via libera alla 911, ora ad una decina di secondi di distanza.

Più indietro è salita al terzo posto la BMW #46 di WRT su cui c'è di nuovo Valentino Rossi, ora in alternanza con Maxime Martin nel cercare di conquistare l'ultimo gradino del podio, anche se dietro è minacciosa la Aston Martin #777 di D'Station Racing, che è riuscita a prendersi il quarto posto tirandosi dietro la BMW #31 di WRT.

Le Ferrari 296 #54 e #55 della Vista AF Corse sono scese in sesta e settima posizione perdendo un po' di contatto con le rivali, anche se ora si punterà soprattutto sui piloti PRO per recuperare terreno, con Alessio Rovera ad esempio che aveva realizzato in precedenza il giro record della categoria con la seconda.

La Lamborghini #85 delle Iron Dames resta ottava ad un paio di tornate dalle Ferrari, ma con un buon margine sulla Corvette #82 di TF Sport e la Ford Mustang #88 di Proton Competition, ultime della Top10.

La migliore delle Lexus di Akkodis-ASP è la #78, occhio invece alla Lamborghini #60 di Iron Lynx (13a) che potrebbe risalire con un po' di fortuna ora che al volante toccherà al duo Cressoni/Perera, mentre hanno perso terreno le McLaren di United Autosports.

Fuori invece la Corvette #81 che era partita dalla Pole.

