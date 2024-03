WEC | Qatar, 2a Ora: Porsche e Peugeot in lotta, Ferrari nei guai

La stagione 2024 del FIA World Endurance Championship è ufficialmente cominciata con le prime due ore della 1812 Km del Qatar andate in archivio regalando già diverse emozioni.

Alla partenza un grande Miguel Molina è scattato benissimo dalla quarta piazza mettendo davanti a tutti la Ferrari, seguito da Porsche e Peugeot, mentre dietro un contatto tra la Cadillac e la seconda 9X8 ha spedito in testacoda la LMH francese.

Questo non ha portato penalità alla V-Series.R, ma Alex Lynn alla prima sosta è stato costretto a cambiare il muso perdendo tempo, mentre davanti è partita una grande battaglia per il primato con Nico Muller scatenato che ha prima superato la Porsche di Michael Christensen e poi la 499P di Molina balzando al comando con la 9X8 #93.

In casa Ferrari il primo guaio lo ha combinato proprio lo spagnolo della #50 tagliando la riga bianca dell'ingresso box in occasione della prima sosta, venendo punito con un Drive Through.

Peggio è andata ad Alessandro Pier Guidi, salito al posto di James Calado per la seconda ora di gara, che ha subìto una toccatina sul posteriore da una McLaren in curva; seppur lieve, il contatto ha sradicato l'ala posteriore della #51, rientrata ai box per rimontare il pezzo e cambiare anche il cofano motore, perdendo parecchio tempo.

Il Full Course Yellow decretato per recuperare il pezzo della 499P da parte dei commissari ha visto chi era in procinto di effettuare la seconda sosta allungare lo stint, mentre altri si sono ritrovati indietro essendo già rientrati.

Le Porsche nella seconda ora hanno tirato fuori gli artigli e Muller si è trovato tallonato da Laurens Vanthoor, salito sulla 963 #6 del Team Penske e capace di portarsi al comando dopo un paio di tentativi andati a vuoto e anche un contatto con la LMH dello svizzero.

Le LMDh di Weissach stanno facendo vedere un ottimo stato di forma in questa prima parte sotto al sole dove la gestione del degrado gomme assume un ruolo fondamentale in vista poi della seconda parte di gara al buio.

Al terzo posto c'è Christensen con la 963 #5 del Team Penske, lamentando delle vibrazioni noiose, seguito dalle private di Jota #12 e #38, divise da una ventina di secondi, mentre la #83 di AF Corse occupa la sesta piazza dietro alla Porsche dorata su cui c'è Jenson Button.

Un bel recupero lo sta compiendo Paul Di Resta con la Peugeot #94 provando anche ad anticipare il momento della sosta ai box rispetto agli altri, la Toyota al momento si trova in sofferenza sul passo come previsto, gravata di un peso enorme che relega la #7 nona e la #8 13a.

Più arretrate le Alpine e BMW, davanti alla Porsche #99 di Proton Competition e alle 499P ufficiali - separate dalla Lamborghini SC63 e scese in fondo alla classifica, chiusa dalla Isotta Fraschini, che dopo un problemino avuto nel giro di lancio ora si sta concentrando sull'accumulare giri cercando di migliorare pian piano il proprio passo.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMGT3 i piloti Bronze dopo 7 giri si sono visti arrivare dietro le vetture LMH-LMDh, il che ha comportato anche momenti di apprensione durante i doppiaggi facendo sgranare i gruppetti, oppure riaccendendo battaglie.

La buona partenza di Tom Van Rompuy con la Corvette #81 dalla Pole ha visto crollare la Z06 di TF Sport verso il finale della prima ora, con le Porsche #92 e #91 di Manthey Pure Rxcing e Manthey EMA a prendere il primato sulla Aston Martin #27 di Heart of Racing.

La BMW #46 del Team WRT è salita quarta con ancora Ahmad Al Harthy al volante, in attesa di vedere Valentino Rossi e Maxime Martin. Alle sue spalle c'è minacciosa la Ferrari 296 #54 di Vista AF Corse a difendere la Top5, alla quale punta la Lamborghini #85 delle Iron Dames, seguita dalla Corvette #81.

La Lexus #87 di Akkodis-ASP, la sua gemella #78 è finita in fondo per un Drive Through comminatole a causa di un contatto avvenuto in partenza.

La Ferrari #55 di Vista AF Corse, la BMW #31 di WRT e la Aston Martin #777 di D'Station Racing completano la Top10.

