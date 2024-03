WEC | Qatar, 4a Ora: Porsche in fuga da Peugeot, Ferrari in Top5

La Porsche prova la fuga quando siamo giunti al termine della quarta ora della 1812 Km del Qatar, primo evento della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

Tra le Hypercar, la 963 #6 ufficiale del Team Penske è balzata al comando dopo le prime due girandole di pit-stop e al momento ha guadagnato una trentina di secondi nei confronti della Peugeot #93, che sta cercando di rimanere sul podio inseguita dalle altre Porsche, la #5 ufficiale e la #12 privata di Jota.

A 15" dalla 963 dorata c'è un bel duello tra Toyota e Ferrari per la Top5, con la GR010 Hybrid #7 che ha superato sfruttando alcuni doppiaggi la #83 gialla della AF Corse, al momento la migliore delle 499P dopo il Drive Through scontato dalla #50 (ora 11a) e l'incidente con una McLaren GT3 della #51 (al 17° posto) che le ha strappato l'ala posteriore.

Robert Shwartzman ha poi risposto a Kamui Kobayashi riprendendosi la posizione, mentre dietro a loro c'è la Porsche #38 di Jota che ha perso terreno rispetto alle altre 963, e la Peugeot #94.

A completare la Top10 ci sono la Cadillac e la Toyota #8. Le Alpine sono 12a e 16a, divise dalle BMW e dalla Porsche #99 di Proton Competition.

Sempre in fondo alla classifica pensando al loro lavoro la Lamborghini SC63 e la Isotta Fraschini, che pur riuscendo ad ottenere pian piano buoni tempi dai suoi piloti esordienti perde tempo anche per due penalità (90" per velocità superata in corsia box e 200" per infrazione tecnica).

In Classe LMGT3 le Porsche di Manthey Pure Rxcing #92 e Manthey EMA #91 erano riuscite a salire davanti a tutti, ma mentre la prima è in fuga come la cugina LMDh (alla quale ha fatto prendere un mezzo spavento in curva 1 in fase di doppiaggio), la seconda è stata superata dopo il quarto pit-stop dalla Aston Martin #27 di Heart of Racing con sopra Daniel Mancinelli.

Un po' più staccata la Ferrari 296 #54 della Vista AF Corse che con Davide Rigon prova a riprendersi il podio, tirandosi dietro la Aston Martin #777 di D'Station Racing autrice di una bella risalita.

Sesto posto per la BMW #31 del Team WRT con dietro la Ferrari #55 di Vista AF Corse, mentre sulla M4 #46 è salito ora Valentino Rossi, al suo debutto nella serie occupando l'ottava posizione a 5" dalla 296.

In Top10 rimane sempre la Lamborghini #85 delle Iron Dames (con un Drive-Through pagato per track-limits), con dietro la Lexus #78 di Akkodis-ASP e la McLaren #95 di United Autosports.

Le Corvette stanno invece incontrando problemi perché hanno entrambe avuto un Drive Through per track-limits superati troppe volte e la #81 pure una noia elettronica al cambio, scendendo nelle retrovie con rientro ai box.

Le Ford Mustang di Proton rimangono in 14a e 15a posizione con un passo più alto rispetto alle rivali.

