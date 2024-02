WEC | Prologo: solo cinque team in pista per la Sessione 1

Solo cinque squadre sono pronte per scendere in pista per la prima Sessione di prove del Prologo che il FIA World Endurance Championship affronta da oggi in Qatar.

Coi ritardi nelle spedizioni di vetture e materiali, gli organizzatori si sono visti costretti a rinviare di un paio di giorni i test collettivi, cambiando per tre volte gli orari visto il divenire continuo della situazione.

I container sono finalmente giunti a Lusail tra sabato e domenica, ma chiaramente non tutti potevano essere in grado di girare già nel primo pomeriggio del lunedì.

Per questo FIA e ACO hanno dato la possibilità di scegliere se entrare in azione fin da subito, oppure rinunciare e sfruttare una fascia oraria uguale a quella odierna aggiunta nel programma del martedì, in modo da preparare tutto bene e con calma e recuperare successivamente il tempo perso.

Dalle 12;00 alle 15;00 italiane sono previste le prime 3 ore di operazioni sul tracciato mediorientale e qui vedremo la Isotta Fraschini e le due Porsche 963 LMDh di Jota per quanto riguarda la Classe Hypercar, mentre delle LMGT3 parteciperanno solamente le McLaren di United Autosports, le Lamborghini di Iron Lynx/Iron Dames e le Corvette della TF Sport, per un totale di 9 vetture in pista su 37 iscritte.

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Photo by: JEP / Motorsport Images

Come detto, chi salterà la Sessione 1 si aggiungerà per la Sessione 2 della sera, potendo poi girare nella Sessione 4, fissata sempre nella fascia 12-15 di domani per mettersi in pari.

Qui ci saranno le Hypercar di Ferrari-AF Corse, Toyota e Peugeot, assieme alle LMDh di Cadillac Racing-Chip Ganassi Racing, BMW-WRT, Porsche Penske Motorsport, Alpine, Lamborghini Iron Lynx, e Porsche-Proton Competition.

In LMGT3 toccherà invece alle Aston Martin di Heart of Racing e D'Station Racing, alle BMW M4 del Team WRT dove corre Valentino Rossi, la coppia di Ferrari 296 GT3 della Vista AF Corse, con le Ford Mustang di Proton Competition, Lexus di Akkodis-ASP, Porsche preparate da Manthey EMA e Manthey Pure Rxcing a completare l'elenco.

Non ci sarà per il momento la diretta TV, ma le attività in Qatar potranno essere seguite tramite il Live Timing disponibile su fiawec.tv e AlKamel System. Ecco gli orari italiani tenendo conto delle due ore di differenza che abbiamo con Doha.

Lunedì 26 febbraio

Sessione 1: 12;00-15;00 (opzionale)

Sessione 2: 16;00-21;00

Martedì 27 febbraio

Sessione 3: 8;00-11;00

Sessione 4: 12;00-15;00 (opzionale)