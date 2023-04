WEC | Porsche: un podio-vittoria, ma la 963 non è ancora al top

Carica lettore audio

In un weekend storico dove arriva la prima vittoria della Porsche 963 in IMSA, un altro bel traguardo viene raggiunto a distanza di poche ore nel FIA World Endurance Championship, con il podio centrato alla 6h di Portimão.

Un fine settimana nient'affatto semplice per la Casa tedesca, quello portoghese, cominciato con il 5° e 7° tempo in qualifica alle spalle delle due Toyota e Ferrari, ritrovandosi in mezzo la Cadillac.

In gara le cose sono cominciate abbastanza bene, anche se il passo era decisamente inferiore alle due rivali sopracitate, ma grazie all'errore strategico della Cadillac ed ai problemi avuti dalla Toyota #7 e Ferrari #51 alla fine la 963 #6 di Laurens Vanthoor/Kévin Estre/André Lotterer riesce a risalire fino al terzo posto, portando a casa primo trofeo della stagione iridata.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kévin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor Photo by: JEP / Motorsport Images

"In Qualifica non è andata male, sicuramente siamo ancora troppo lontani dalla Pole Position, ma siamo riusciti a migliorare ulteriormente il nostro pacchetto, anche se siamo dietro a Toyota e Ferrari al momento. Ma a differenza di Sebring, ora siamo davanti alla Cadillac, e questo è un miglioramento. I nostri preparativi sono andati bene, Peugeot e Cadillac sono attualmente i nostri rivali più vicini", ha detto Estre.

"Questo podio è davvero fantastico. È stato un lavoro duro! I nostri meccanici hanno avuto notti molto corte e il terzo posto è la ricompensa per questo. Onestamente, la sento come una vittoria. Ma dobbiamo ancora sviluppare e migliorare la vettura. E dobbiamo anche mantenere una performance impeccabile in futuro".

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

Le parole di Estre sono un chiaro riferimento sia al problema di dover effettuare un rabbocco veloce di carburante nell'ultima ora, che per fortuna della Porsche non l'ha privata del meritato podio, ma anche a quanto accaduto alla 963 gemella, la #5 di Frédéric Makowiecki/Michael Christensen/Dane Cameron , incappata nel malfunzionamento del servosterzo che fin dalle prime battute di gara ne ha rallentato il passo.

Stringendo i denti si è arrivati fino alla quinta ora delle sei in programma, poi la vettura è risultata inguidabile e anche insicura, dunque è stata richiamata ai box per riparare il guasto e ritornare in azione terminando all'11° posto.

"Le qualifiche sono state abbastanza buone, tuttavia ho commesso due o tre piccoli errori e non sono riuscito a fare un giro perfetto. Nel complesso, la nostra prestazione è stata buona, preparandoci e scegliendo le gomme in ottica gara", spiega Makowiecki.

"Sono felice che una Porsche 963 sia sul podio e facciamo i complimenti alla #6! La nostra gara è stata molto dura. Non siamo riusciti a tenere il ritmo degli altri e ora dobbiamo prenderci un po' di tempo per analizzare le cause, le cose giuste e quelle sbagliate. Vogliamo tornare a giocarcela nella prossima gara a Spa".

Anche Urs Kuratle, Direttore del programma LMDh, sottolinea il buon risultato, ma anche la necessità di fare di più in futuro: "La nostra Porsche 963 è stata la vettura LMDh più veloce nelle qualifiche, il lavoro sistematico svolto nelle sessioni di prova ha dato i suoi frutti nei tempi sul giro. Siamo stati in grado di sfruttare al meglio le opportunità e abbiamo fatto un ottimo lavoro nel complesso".

"Abbiamo fatto progressi, ma siamo ancora troppo lontani dalle vetture LMH. In gara abbiamo dovuto lottare, ma tutto sommato è andata bene e siamo più che soddisfatti del 3° posto. La #5 ha avuto un problema con il servosterzo e ora dobbiamo analizzarlo, così come il motivo dell'ultimo rifornimento che la nostra #6 ha dovuto effettuare poco prima del traguardo. Tuttavia, è stato bello vedere come l'equipaggio abbia reagito concentrandosi sull'obiettivo in condizioni così difficili in entrambi i casi".