WEC | Toyota: ecco come un sensore FIA le ha negato la doppietta

La Toyota centra il secondo successo consecutivo della stagione 2023 del FIA World Endurance Championship alla 6h di Portimão, ma non tutto è andato secondo i piani.

Dopo il trionfo di Sebring con la doppietta guidata da Mike Conway/Kamui Kobayashi/José María López in Florida, è toccato a Sébastien Buemi/Brendon Hartley/Ryo Hirakawa imporsi in Portogallo con la GR010 Hybrid #8, mentre sulla #7 dei loro compagni di squadra c'è stato un problema.

Partita dalla Pole Position, la #8 ha ceduto inizialmente il passo alla gemella #7, ma sul finire della prima ora dai box hanno impartito lo scambio di posizioni. Il passo era decisamente superiore a quello delle Ferrari e di tutte le altre rivali Hypercar, ma stavolta il filotto non è arrivato.

Sulla #7 è andato in tilt il sensore di coppia installato al posteriore; questo piccolissimo componente è in realtà di grande importanza perché è quello che raccoglie e invia i dati telemetrici a FIA ed ACO riguardo temperature, velocità, potenza e quant'altro serve alla Federazione Internazionale per poi controllare che ogni cosa sia in regola, e determinare il Balance of Performance.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

A quel punto proprio dalla FIA è giunta la comunicazione dello stop obbligato per sostituirlo, dunque la #7 è rientrata ai box e in 11 minuti è stata rimpiazzata la parte posteriore sinistra comprendente sospensione e semiasse ove viene posizionato appunto il sensore, tornando in azione dopo aver perso 6 giri e scivolando in fondo al gruppo della Classe Hypercar.

“Siamo stati pressati dalla FIA nel cercare di mettere insieme tutti i dati provenienti dalla nostra trasmissione, visto che pareva esserci un problema e doveva essere risolto. Per questo abbiamo richiamato l'auto ai box", ha spiegato il direttore del team, Rob Leupen, ai microfoni di Eurosport in quel frangente.

“Non ci sono stati problemi relativi a prestazioni o componenti tecniche, semplicemente fa parte del regolamento. Per questo viene cambiata la parte posteriore sinistra, in modo da rimettere in ordine i dati telemetrici e la loro gestione come richiesto dalla FIA".

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Delétraz, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: JEP / Motorsport Images

Il volto di Leupen era un misto di chi in quel momento stava provando amarezza e beffa, visto che la doppietta poteva comodamente essere servita su un piatto d'argento alla Toyota.

A girare il coltello nella piaga c'è anche il fatto che lo stesso guaio si è manifestato sulla Peugeot #94, ma nel caso della 9X8 non è stato necessario fermarsi e sostituire il pezzo perché in modalità 'default' riusciva comunque a trasmettere dati.

"È stato un peccato perché dopo aver trascorso tutto quel tempo nel garage non abbiamo avuto la possibilità di ottenere un risultato importante - afferma il team principal e pilota Kobayashi - Ringrazio entrambi gli equipaggi di meccanici per il grande lavoro svolto per cambiare le parti in soli 11 minuti; sono stato davvero orgoglioso di vedere questo forte sforzo di squadra".

"La macchina è andata bene per tutta la gara, ma oggi non siamo stati fortunati. Dobbiamo quindi prepararci per la prossima gara e continuare a lavorare sodo. Mancano pochi giorni a Spa e questa è una gara importante per tutti noi per prepararci in vista di Le Mans. Ci lasceremo alle spalle la sfortuna di oggi e ci concentreremo per tornare ancora più forti, perché sappiamo che la concorrenza sta riducendo il divario".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

Anche il Direttore Tecnico, Pascal Vasselon, ha espresso il suo totale disappunto: "Dobbiamo trovare delle soluzioni migliori per non obbligare le vetture a fermarsi e riparare un sensore che non ha niente a che fare con il team. E' stata una decisione assurda quella di richiamarci ai box, sono convinto che sarebbe stato possibile continuare".

"Ci sono altri modi per monitorare la potenza, ma non ci sono stati concessi, nonostate abbiamo altri sensori in grado di raccogliere gli stessi dati correlati. E' un problema serio che abbiamo risolto con un grandissimo lavoro da parte dei nostri tecnici in soli 11 minuti".

"Abbiamo vinto, ma non posso essere del tutto contento quando una delle due vetture prende solo 2 punti. Faccio parte del gruppo tecnico di lavoro per il WEC e quindi mi debbo assumere parte della responsabilità dell'accaduto, vorrà dire che spingerò per cambiare le cose. Bisogna migliorare tutto ciò e fare in modo che le auto continuino a girare anche se un sensore obbligatorio si rompe".

i vincitori della 6 ore di Portimao #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Photo by: JEP / Motorsport Images

Nel frattempo la #8 ha continuato la sua cavalcata senza problemi, vincendo con un giro di margine sulla Ferrari #50 e la Porsche #6.

"Sono davvero felice. È stato un weekend fantastico fin dall'inizio delle prove e poi con una gara fantastica, tutto è andato alla perfezione: nessun errore da parte dei piloti o durante i pit-stop, avevamo la strategia giusta e la macchina era impeccabile", dice Hartley.

"È stato bello guidare dall'inizio alla fine, quindi ringrazio di cuore la squadra. Sono orgoglioso dell'ottimo lavoro svolto nelle prime due gare. Abbiamo massimizzato le nostre prestazioni utilizzando tutta l'esperienza acquisita negli anni, perché i rivali sono sempre più forti. Mi dispiace per la #7, ci stavano mettendo pressione e sono sicuro che sarebbe stato un altro finale ravvicinato tra di noi, come accade di solito".

Hirakawa aggiunge: Il team ha fatto un lavoro perfetto e sono molto contento della vittoria di oggi. La nostra vettura andava bene ed è stata una grande soddisfazione vincere per la prima volta in questa stagione dopo averla mancata a Sebring per due secondi. Quando ho iniziato il mio stint, eravamo già in testa, ma sono riuscito a creare un divario maggiore rispetto alla Ferrari per renderlo più sicuro".

"Non è stato facile gestire la gara su una pista corta come questa con il traffico. Ho dovuto rimanere lucido, quindi sono abbastanza soddisfatto della mia prestazione. Mi dispiace per la #7, che è stata competitiva per tutto il weekend. Spa è alle porte e cercheremo di tornare ancora più forti come squadra".

Buemi chiosa: "I miei compagni di squadra e tutto l'equipaggio hanno fatto un ottimo lavoro. Mi dispiace per la #7 che ha avuto un piccolo problema che le ha tolto ogni possibilità. Sarebbe stata un'altra dura battaglia, come a Sebring, dove siamo andati molto vicini alla vittoria, ma oggi ce l'abbiamo fatta, quindi è una sensazione molto positiva".

"Continuiamo a lavorare sodo e cercheremo di tornare ancora più forti a Spa. La concorrenza continua a migliorare, quindi dobbiamo prendere più punti possibili quando ne abbiamo l'opportunità. Sono felice di aver vinto di nuovo e stiamo cercando di continuare così".

FIA WEC - 6h di Portimao: Decisione Toyota #7