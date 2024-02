WEC | Lamborghini con due SC63 a Le Mans, test ultimati a Sebring

La Lamborghini avrà ufficialmente due SC63 al via della 24h di Le Mans, come confermato dall'elenco iscritti diramato nella giornata di lunedì da FIA World Endurance Championship ed Automobile Club de l'Ouest.

Oltre alla LMDh #63 telaiata Ligier gestita dalla Iron Lynx che correrà tutta la stagione in Classe Hypercar con Edoardo Mortara/Daniil Kvyat/Mirko Bortolotti, sul Circuit de la Sarthe si aggiungerà anche quella protagonista in IMSA SportsCar Championship col trio Matteo Cairoli/Romain Grosjean/Andrea Caldarelli, per l'occasione marchiata con il #19.

Nel fine settimana la massima serie di durata aprirà i battenti con i test del Prologo previsti sul Lusail International Circuit, con la 1812 Km del Qatar a seguire il 2 marzo.

Intanto Lamborghini Iron Lynx, già omologata la SC63, ha ultimato le prove in quel di Sebring la settimana scorsa con l'equipaggio IMSA ed ora è pronta al doppio debutto, sia nel Mondiale che nella serie americana in Classe GTP, proprio alla 12h che avrà luogo sul tracciato della Florida.

Lamborghini SC63 Photo by: Lamborghini Squadra Corse

"Non vediamo l'ora di debuttare nel WEC con questa nuova realtà, sviluppare una vettura e un programma completamente nuovi da zero è sempre impegnativo, e abbiamo fatto molta strada per arrivare al punto in cui siamo, pronti a fare la nostra prima uscita contro i rivali nel Prologo", ha dichiarato il Responsabile delle attività in pista, Emmanuel Esnault.

"Siamo consapevoli che c'è ancora molto lavoro da fare. Le corse sono sempre diverse dai test e ci sono cose che non si possono simulare. Per fortuna abbiamo tre piloti straordinari e incredibilmente bravi a guidarci, e questa è una risorsa davvero molto importante su cui contare per affrontare la nostra prima corsa competitiva".