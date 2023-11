WEC | Lamborghini: c'è Bortolotti con Kvyat sulla SC63 nel 2024

Mirko Bortolotti è il secondo pilota annunciato per il debutto di Lamborghini Squadra Corse ed Iron Lynx assieme nel FIA World Endurance Championship 2024.

La pubblicazione dell'elenco iscritti alla prossima stagione ha svelato il nome del compagno di squadra di Daniil Kvyat, che in occasione delle World Finals del marchio del Toro tenutesi a Vallelunga una decina di giorni fa era stato ufficializzato per l'impegno in Classe Hypercar.

La SC63 LMDh #63 avrà quindi al volante il russo e il trentino, mentre il nome del terzo pilota dell'equipaggio verrà svelato più avanti. Dopo i test andati in scena a Jerez, gli indizi portano ad Edoardo Mortara e Matteo Cairoli come candidati numeri uno.

Per la formazione impegnata in IMSA SportsCar Championship sappiamo già che i concorrenti sono Andrea Caldarelli e Romain Grosjean, dunque si attende di capire chi fra l'italo-svizzero e il comasco andrà a completare le due formazioni, le quali verranno poi riunite per prendere parte alla 24h di Le Mans.

Photo by: Iron Lynx Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2

Nel frattempo la lista dei partecipanti al Mondiale 2024 annovera anche le Huracán GT3 EVO2 preparate dalla squadra romagnola nella nuovissima Classe LMGT3.

La vettura di Sant'Agata Bolognese in livrea gialla e marchiata con il #60 vedrà all'opera l'immancabile Claudio Schiavoni come pilota Bronze, al quale verranno affiancati un Silver e un Gold/Platinum come da regolamento.

Confermata anche l'auto #85 delle mitiche Iron Dames e Michelle Gatting appare già in elenco, con la danese che ha ottenuto la licenza Gold per il prossimo anno. Sarah Bovy rimarrà Bronze, mentre Rahel Frey scenderà a Silver, per cui sulla carta il trio che ha vinto l'ultima gara in Bahrain dovrebbe essere confermato.

"L'annuncio di oggi è particolarmente significativo e l'assegnazione dei primi nomi alla nostra rosa ci avvicina al debutto del 2024, segnando una nuova fase nello sviluppo di questo progetto", ha commentato il Team Principal e AD di Iron Lynx, Andrea Piccini.

"Abbiamo già lavorato con Mirko, Daniil e Andrea quest'anno, e siamo rimasti colpiti dalle loro capacità, esperienza e professionalità. Non vedo l'ora di svelare la nostra formazione completa e di vedere dove riusciremo ad arrivare in futuro".

"La stagione 2024 segna anche l'inizio di una nuova era di gare GT3, siamo lieti di farne parte e orgogliosi di rappresentare il marchio Lamborghini nel suo ingresso nella serie".

"I test sono in corso, sia per quanto riguarda lo sviluppo della vettura GT3, sia per ciò che concerne i pneumatici Goodyear, per il quale i piloti hanno dato ottimi riscontri. Ci stiamo avvicinando al 2024 forti del secondo posto ottenuto dal team Iron Lynx a Monza e alla vittoria delle Iron Dames in Bahrain".

"Il calendario del prossimo anno sarà impegnativo, con nuovi circuiti come Qatar, San Paolo e COTA, ma siamo tutti molto eccitati e pronti per la sfida".