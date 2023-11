WEC | Terza 499P e Valentino Rossi fra i 37 iscritti del 2024

Saranno 37 le vetture in griglia per la stagione 2024 del FIA World Endurance Championship, come anticipato già un paio di settimane fa ed oggi confermato dalla pubblicazione degli iscritti.

C'era tempo fino al 20 di novembre per presentare la documentazione di adesione alla prossima annata che vedrà due sole categorie presenti, ossia Hypercar e la nuova LMGT3 al posto della LMGTE, mentre non ci saranno più vetture LMP2, le quali torneranno a presenziare solamente alla 24h di Le Mans.

Automobile Club de l'Ouest e FIA WEC hanno quindi avuto qualche giorno di tempo per analizzare le carte e selezionare Costruttori e team, lasciando inevitabilmente qualcuno fuori poiché, come già anticipato dai vertici del campionato, alcuni circuiti del calendario del prossimo anno non garantiscono un numero di box sufficiente ad ospitare tutti.

Va da sè, dunque, che qualche scontento è rimasto a mani vuote, magari sperando di essere almeno ripescato con l'invito a Le Mans, oppure col tempo per prepararsi in vista di un possibile ingresso nel 2025, stagione per la quale si sta lavorando per ampliare la griglia almeno a 40 posti.

Photo by: JEP / Motorsport Images #50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen

HYPERCAR: 3 Ferrari a caccia della Toyota

Inutile dire che in Classe Hypercar la caccia alle due Toyota è apertissima, con le GR010 Hybrid Campioni in carica pronte a difendere i titoli Piloti e Costruttori forti di una esperienza che nel 2023 ha garantito ai nipponici di dominare e fare la differenza quando serviva.

La Ferrari si ripresenta con le sue 499P (#50 ad Antonio Fuoco e #51 ad Alessandro Pier Guidi, per ora) e la vittoria alla 24h di Le Mans all'esordio serve da trampolino di lancio per provare a fare il passo in più l'anno prossimo, dove ci si aspettano sicuramente altri podi da parte delle Rosse ufficiali gestite da AF Corse, ma soprattutto qualche vittoria in più che possa consentire di combattere per i Mondiali fino alla fine, riducendo quel distacco dalle Toyota che, se messe in condizioni giuste, le vetture di Maranello nel 2023 hanno dimostrato di non essere incolmabile.

La grossa novità riguarda la terza 499P che verrà schierata come privata da AF Corse grazie al finanziamento di alcuni sponsor importanti, fra i quali Orlen portato da Robert Kubica, ufficializzato come primo pilota dell'equipaggio della vettura che avrà sulla fiancata il #83. In arrivo anche Yifei Ye e Robert Shwartzman, che dovrebbero essere annunciati a breve come ingaggi indipendenti da Ferrari da parte del team piacentino.

E' la prima volta che un marchio di una Hypercar avrà al via tre mezzi, cosa che la Toyota aveva in programma solamente per Le Mans, ma senza mai concretizzare niente. La Peugeot aveva raggiunto un accordo con Pescarolo Sport per avere un'ulteriore 9X8 al via della stagione 2024, ma anche qui si è concluso con un nulla di fatto.

Venendo appunto alla Peugeot, la scuderia francese è invece chiamata ad un pronto riscatto con la 9X8 in versione aggiornata/modificata, dopo la fallimentare scommessa di presentarsi al via con una LMH priva di ala posteriore, che nel 2024 ci sarà assieme a nuovi cerchi, fondo e aerodinamica, per provare ad infilarsi nella battaglia di vertice.

Fra le Hypercar, i cosiddetti 'outsider' sono rappresentati da Isotta Fraschini, perché non è stata accettata l'iscrizione della Vanwall Racing. La Vandervell 680 costruita dalla ByKolles Racing non si è praticamente vista durante la passata stagione e, nonostante fosse stato annunciato un cambio di motore per essere più pronti per il 2024, non ha ricevuto l'ok da parte dei vertici del campionato.

Diverso è il discorso per la Tipo 6 LMH-C del marchio milanese, all'esordio nelle mani del team Duqueine con un solo esemplare, dato che la Vector Sport ha optato per abbandonare il progetto quando è stato chiaro che si poteva correre con una sola vettura.

Il chiaro intento della Casa lombarda è fare una "figura dignitosa" (ipse dixit) nei confronti di rivali molto più quotati ed abbienti. Per ora i piloti designati sono il già collaudatore Jean-Karl Vernay ed Alejandro Garcia, visto in azione in ELMS e FIA F3.

C'è poi il battaglione delle LMDh, capitanato da Cadillac e Porsche in quella che è la seconda stagione nella massima serie endurance. La V-Series.R della Chip Ganassi Racing era partita molto bene nel 2023, poi ha subìto un rallentamento fra errori in pista, problemi tecnici ed episodi avversi che l'hanno fatta scendere nelle retrovie durante le ultime gare, ma è innegabile che il prototipo americano costruito su telaio Dallara sia consistente e pronto per lottare ancora davanti.

Le 963 sono le più numerose grazie alle due ufficiali del Team Penske (dove sulla #5 appare Matt Campbell al posto di Dane Cameron), più le private di Jota - che raddoppia la sua presenza - e Proton Competition. A Weissach hanno chiuso l'annata in crescendo ed ora puntano ad essere tra quelli di vertice con un mezzo più competitivo ed affidabile di quanto visto agli esordi.

Per la classifica dei team Hypercar privati denominata FIA World Cup sarà dunque una sfida tra le Porsche di Jota e Proton, e la Ferrari 499P di AF Corse.

Le novità sono rappresentate da Lamborghini, Alpine e BMW. A Sant'Agata Bolognese c'è grande attesa per la prima uscita della SC63 telaiata Ligier messa in pista dalla Iron Lynx in un unico esemplare, pronto a raddoppiare in occasione della 24h di Le Mans, così come per le due A424 del Team Signatech, al rientro nella prima categoria dopo un anno di LMP2. Dopo l'annuncio che Daniil Kvyat avrebbe fatto parte del trio #63, l'elenco iscritti riporta il nome di Mirko Bortolotti, per cui manca solamente la terza casella da riempire.

La BMW sembra essere il mezzo messo meglio, avendo alle spalle un anno in IMSA e tanti dati raccolti che sono serviti al Team WRT per capire in che direzione andare con conoscenza e sviluppo di un'auto tutt'altro che semplice, ma capace di mettersi in luce negli Stati Uniti centrando già un successo. Per ora Dries Vanthoor (#15) e Sheldon Van Der Linde (#20) sono i primi nomi ufficializzati.

Photo by: Ford Performance Ford Mustang GT3

LMGT3: quante novità interessanti in arrivo

Detto delle Hypercar/LMDh, c'è grandissima attesa anche per la nuovissima categoria LMGT3 che andrà a sostituire le gloriose GTE. Con l'aumento dei partenti del primo rango, non c'era più spazio per le LMP2, mentre era doveroso riservarne uno per i piloti gentlemen e le squadre clienti.

Ecco quindi la scelta di adottare il concetto GT3 già ben collaudato e funzionante in tutto il mondo, per il quale le richieste di adesione sono piovute immediatamente. FIA e ACO hanno dovuto analizzare in ogni dettaglio i profili dei candidati, dando priorità ai marchi già iscritti alla categoria Hypercar cercando di non scontentare nessuno, o almeno di lasciare fuori meno gente possibile.

Sta di fatto che fra i 18 prescelti era immancabile la presenza di Ferrari e Porsche, entrambe vogliose di mettere in mostra i loro nuovi modelli. Le 296 GT3 di Maranello saranno preparate da AF Corse per Flohr/Castellacci/Rigon (#54) e Heriaux/Mann/Rovera (#55) e le 911 GT3-R 992 dalla Manthey in collaborazione con EMA e Pure Rxcing, andando quindi sul sicuro per quanto riguarda i team con cui farsi rappresentare, nonché riproponendo un duello che già ha fatto appassionare in GTE.

Dopo anni con le Aston Martin, la TF Sport affronta una nuova sfida con le sue due nuove Corvette Z06 GT3.R, lasciando le Vantage GT3 in versione Evo alla D'Station Racing e soprattutto a Heart Of Racing, che dopo il debutto nella serie 2023 dovrà preparare in parallelo anche la Valkyrie Hypercar che vedremo all'opera nel 2025.

BMW e il Team WRT porteranno un paio di M4 GT3 ed una è la #46 di Valentino Rossi, probabilmente ancora in coppia con Maxime Martin come compagno di licenza Gold, essendo il 'Dottore' un Silver; a breve sapremo anche il terzo componente dell'equipaggio in veste di Bronze.

Fra gli esordienti, destano curiosità le Ford Mustang GT3 di Proton Competition e le Lexus dell'Akkodis-ASP Team, ma anche la coppia di McLaren 720S Evo di United Autosports, fra quelle che sono state incluse nel lotto senza godere di status prioritari.

Infine la 'doppia' prima volta per Lamborghini Squadra Corse è completata dalle Huracan GT3 EVO2 portate da Iron Lynx, continuando anche la storia nel campionato delle Iron Dames.

FIA WEC - Elenco Iscritti 2024