WEC | Rossi: "Altro passo avanti, penso che siamo messi bene"

Valentino Rossi prenderà parte al FIA World Endurance Championship per la stagione 2024: mancava solo l'ufficialità della presenza del 'Dottore' al via della massima serie endurance ed è arrivata con la pubblicazione dell'elenco iscritti da parte di FIA e ACO.

In Classe LMGT3 appare infatti la BMW M4 GT3 #46 che Rossi condividerà con due compagni ancora da nominare, uno dei quali potrebbe essere Maxime Martin come concorrente dotato di licenza Gold, mentre manca ancora il Bronze del trio.

Il loro compagno nel GT World Challenge 2023, Augusto Farfus, è invece stato nominato per la vettura #31, come sempre preparata dal Team WRT.

"Sono entusiasta di partecipare al FIA WEC, è un passo avanti per me partecipare ad un Campionato Mondiale, non solo in Europa, ma anche per gareggiare di nuovo a livello globale", ha commentato Rossi, che quindi coronerà anche il sogno di prendere parte alla 24h di Le Mans.

"Conosco già la vettura dopo questa stagione, ma il format con tre piloti di tre diverse categorie di licenze sarà nuovo per me. Nel complesso, credo che saremo molto ben posizionati".

Farfus aggiunge: "Essere selezionati da BMW M Motorsport per il programma FIA WEC è un grande onore. Sono molto grato di questo e credo che la serie diverrà la più grande piattaforma di corse al mondo il prossimo anno, insieme alla Formula 1. Conosciamo la M4 GT3 e la sua tecnologia, il che ci aiuterà sicuramente. Così come l'esperienza che il Team WRT ha già acquisito nella serie".

"Personalmente, non ho avuto molta fortuna nelle mie precedenti uscite a Le Mans. Speriamo di poter cambiare le cose! Oltre alla 24h francese, sono particolarmente impaziente di partecipare alla mia gara di casa a San Paolo".

Photo by: SRO #46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin, Augusto Farfus

Salendo in Classe Hypercar, c'è altresì grandissima attesa nel vedere in azione le M Hybrid V8 ed intanto abbiamo i primi due nomi dei concorrenti che saliranno a bordo delle LMDh con telaio Dallara, sempre preparate da WRT.

Dries Vanthoor è il primo conduttore della BMW #15, mentre a Sheldon Van Der Linde toccherà il volante della #20; gli altri quattro portacolori della Casa bavarese verranno scelti più avanti, anche in relazione agli impegni che il marchio dovrà affrontare in IMSA.

"Sono felicissimo di far parte del programma WEC di BMW M Motorsport. È un sogno che si avvera per me poter competere nella classe più alta delle gare di durata, quindi naturalmente punto a ottenere buoni risultati", commenta Vanthoor.

"Abbiamo già effettuato dei test e per l'inizio della stagione avremo svolto tanto lavoro; siamo molto motivati a iniziare con successo. Sono molto orgoglioso di far parte di questo importante programma".

"Voglio ringraziare BMW M Motorsport e tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questa pietra miliare della mia carriera. Ora stiamo lavorando instancabilmente per portare a Monaco di Baviera alcuni bellissimi trofei".

Van Der Linde aggiunge: "È sempre stato il mio grande sogno correre a Le Mans. Il fatto che ora abbia questa possibilità con la BMW M Hybrid V8 è semplicemente fantastico. Per la prima volta gareggerò in un Mondiale FIA, il che è qualcosa di molto speciale per me".

"Abbiamo ancora molto lavoro da fare prima dell'inizio del campionato in Qatar, ma non vedo l'ora di darmi da fare con il Team WRT e con i miei colleghi. Il WEC si corre su piste fantastiche, molte delle quali devo impararle; tuttavia, adattarmi rapidamente a nuovi tracciati è uno dei miei punti di forza".

"Conosco già la nostra LMDh dalla serie IMSA, il che è un vantaggio. La potenza e l'aerodinamica mi ricordano un po' i vecchi mezzi del DTM e gareggiare con questo è incredibilmente divertente. Sono molto entusiasta della sfida e, anche se è importante, cercheremo di dire la nostra nella lotta per il titolo".

Photo by: BMW Motorsport La presentazione della BMW M Hybrid V8

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, dice: "Con la conferma del nostro team per le classi Hypercar e LMGT3, così come dei primi piloti, il nostro ritorno nel FIA WEC compie un altro passo importante. Il Team WRT è tra i migliori a livello globale sia nel segmento dei prototipi che in quello delle GT3".

"Per ragioni sportive e logistiche, la squadra di Vincent Vosse è stata la scelta più logica per schierare sia la M Hybrid V8 che la M4 GT3. I piloti ufficiali che abbiamo nominato possiedono capacità ed esperienza di guida necessarie. Sheldon ha già familiarità con la M Hybrid V8 e Dries ha fatto una buona impressione durante i test. Inoltre, ha già gareggiato a Le Mans con un prototipo LMP2".

"Valentino Rossi ha fatto un ottimo debutto a Le Mans in questa stagione, vincendo subito con la M4 GT3. Nel complesso, la sua prima stagione come pilota ufficiale è stata molto impressionante. Sono convinto che svolgerà un ruolo importante e sarà uno dei preferiti del pubblico nel FIA WEC. Augusto Farfus, con la sua esperienza e abilità, sarà un pilastro fondamentale per il programma LMGT3".

Vincent Vosse, Team Principal di WRT, chiosa: "Che privilegio per noi come team poter schierare sia due M Hybrid V8 che due M4 GT3 per BMW M Motorsport nel FIA WEC! Anche se abbiamo due equipaggi separati per i due progetti, sarà comunque una sfida tosta per WRT. Ma noi amiamo le sfide!"

"I piloti che lavoreranno con noi li conosciamo già molto bene grazie ai precedenti impegni nelle corse. Iniziare con Valentino nel FIA WEC è qualcosa di veramente speciale. Ne abbiamo parlato durante i nostri primi incontri ed ora il cerchio si sta chiudendo; ci sembra di aver già spuntato la maggior parte delle caselle di cui avevamo parlato all'epoca".