WEC | Grandi Pole Position a Monza per Glickenhaus e Ferrari Bandiera rossa nel finale per un problema alla Peugeot di Jensen, Dumas si ritrova davanti a Toyota e Alpine tra le Hypercar, mentre in LMP2 svetta United con Albuquerque su ARC, che è prima in PRO/AM beffando AF Corse. In LMGTE grande Pier Guidi tra i PRO e fantastica Sarah Bovy in AM.