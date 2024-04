WEC | Goodyear fiduciosa per Imola: "E' una sfida molto diversa"

Il FIA World Endurance Championship correrà per la prima volta a Imola questo fine settimana. Lo storico impianto sostituisce Monza come tappa italiana del campionato, che occupa un posto nel calendario dal 2021.

Imola è un circuito ricco di tradizione motoristica; aperto per la prima volta nel 1953, è diventato uno dei più conosciuti al mondo, con un tracciato stretto e impegnativo che richiede la massima attenzione da parte dei piloti per tutta la durata della gara.

Per spiegare alcune delle sfide per team e piloti, Mike McGregor, responsabile del programma Endurance di Goodyear, ha fornito la sua anteprima in vista del fine settimana: "La stagione si sposta dagli elevati requisiti laterali del Qatar al tracciato più stretto e tortuoso di Imola e ci aspettiamo di vedere un tipo di guida leggermente diversa tra i costruttori".

"L'enfasi sarà posta sulla messa a punto della vettura per gestire i dossi e i cordoli. Nel frattempo, anche qui si potrà guadagnare molto tempo in frenata".

"L'usura degli pneumatici sarà meno sensibile rispetto al Qatar, grazie alle temperature più basse previste e alle caratteristiche della pista. Si tratta inoltre di una pista liscia, quindi ci si aspetta che i team eseguano più stint per ogni pneumatico".

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Foto di: JEP / Motorsport Images

Rigon descrive l'evento di casa dopo il successo del Qatar

Per un'anteprima del fine settimana, Goodyear ha incontrato il pilota locale e vincitore del primo LMGT3 Wingfoot Award, Davide Rigon. Nella gara inaugurale in Qatar, al volante della Ferrari 296 GT3 #54 di AF Corse insieme ai compagni di squadra Francesco Castellacci e Thomas Flohr, il veneto ha concluso al quinto posto di Classe, ma il suo ritmo costante per tutto lo stint gli è valso il trofeo Goodyear Wingfoot Award.

"Sarà più difficile per tutti noi rispetto al Qatar, anche perché la pista è più stretta e non c'è margine per gli errori", spiega Rigon.

"Guidare a Imola è sempre fantastico, mi piace molto la pista. Lo stile di guida qui giocherà un ruolo fondamentale perché è 'old style', dove ogni errore costa molto. Rispetto al recente passato, i cordoli sono piuttosto alti, c'è un nuovo manto d'asfalto e, in generale, c'è più ghiaia all'esterno. Anche in questo caso, non c'è margine per gli errori e i limiti della pista dovranno essere rigorosamente rispettati, altrimenti si perderà molto tempo".

Rigon non vede l'ora di correre davanti ai tifosi di casa: "Non vedo l'ora di iniziare il weekend. Correre davanti ai Tifosi sarà sicuramente una spinta in più. Sono sempre stati fantastici e ci sostengono ovunque corriamo".

Dopo aver vinto il Wingfoot Award in Qatar, il ferrarista ha poi ringraziato la sua squadra per l'ottima prima gara: "Sono felice di iniziare la stagione con il Wingfoot Award. Questo premio è importante perché testimonia la bontà del lavoro svolto insieme alla squadra".

"La 296 GT3 in Qatar è stata fantastica da guidare e durante il mio doppio stint è stato davvero piacevole girare in pista. Velocità, costanza e buoni tempi sul giro non sono possibili se non si dispone di un'auto che sia delicata ma anche efficace con i suoi pneumatici".

Per quanto riguarda le specifiche del nuovo pneumatico Goodyear LMGT3, il portacolori di Maranello ha espresso i suoi complimenti: "Durante i long run in Qatar, ho spinto e il pneumatico ha fornito una sensazione positiva per tutto lo stint".

"Le gomme sono molto importanti e per farle funzionare correttamente c'è molto lavoro che stiamo facendo con la squadra, con gli ingegneri, con la Ferrari per trovare il miglior assetto possibile per tutto l'equipaggio, qualcosa che ha funzionato per me e per i miei compagni di squadra".

"Siccome sapevo di dover fare un doppio stint, mi sono concentrato sulla preparazione dei pneumatici e sulla costanza".

McGregor aggiunge: "Il Wingfoot Award è il motivo per cui Goodyear partecipa a gare endurance di alto livello. La capacità di ottenere prestazioni costanti e di preservare la durata del pneumatico per tutto il tempo è la chiave di ogni stagione endurance di successo".

"Congratulazioni a Davide Rigon e ad AF Corse per aver portato a casa il primo trofeo Wingfoot Award dell'era LMGT3".