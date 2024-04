WEC | 6h di Imola: uno spettacolo non solo in pista!

Cresce l’attesa per la 6 Ore di Imola, secondo round del FIA WEC, in programma questo fine settimana all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Un appuntamento di grande prestigio, che apre di fatto la stagione racing del circuito e che gareggia ad Imola nella sua versione moderna per la prima volta, celebrando nel contempo il 50° anniversario della prima gara endurance, la 1000 km di Imola del 1974.

Un avvincente e spettacolare evento in pista, che vedrà confrontarsi quasi 40 vetture, divise nelle due categorie Hypercar e LMGT3, in rappresentanza di ben 14 marchi delle più importanti Case automobilistiche.

L’industria italiana è rappresentata dalla Ferrari, alla sua seconda stagione nella Hypercar, che gareggerà a Imola con l’obiettivo di lottare per la vittoria; e le new entry Lamborghini e Isotta Fraschini, nell’ottica di trovare una sempre maggiore competitività in un campionato molto equilibrato e dall’esito mai scontato.

Prima della battaglia sportiva sui 4.909 metri del tracciato dell’Enzo e Dino Ferrari, appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati giovedì 18 aprile.

Dalle ore 16.45, nella centrale Piazza Matteotti di Imola, verranno presentati tutti i protagonisti di questo secondo round del FIA WEC.

Sfileranno sul palco piloti del calibro di Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Mirko Bortolotti, Alessandro Pier Guidi, Edordo Mortara, Valentino Rossi, alla sua prima stagione nel WEC.

Senza dimenticare gli ex Formula 1 Robert Kubica, Nick De Vries, Mick Schumacher, Daniil Kvyat, Sebastien Buemi, Paul Di Resta e Kamui Kobayashi. Nell’occasione saranno a disposizione per firmare poster e autografi.

La 6 Ore di Imola sarà uno spettacolo per tutti gli appassionati ed anche per le famiglie. Dal venerdì alla domenica sarà operativa infatti una fan zone dove ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per le attività previste.

Una ruota panoramica consentirà di vedere la pista dall’alto, i simulatori, gli stand di Case automoblistiche, il palco con dj e band ed il maxi schermo per seguire la gara, un’esposizione di auto Ferrari, la possibilità per i bambini di guidare minimoto e miniquad elettrici e naturalmente stand di food & beverage, sono quanto si troverà nell’area Fan Zone.

Da segnalare lo stand della Guardia di Finanza, che celebra quest’anno il 250° anniversario dell’istituzione del Corpo, dove sarà presente un simulatore di volo di un elicottero assolutamente da provare.

Ricordiamo che i biglietti per assistere alla 6 Ore di Imola FIA WEC sono acquistabili sul sito Ticketone.it e nelle rivenditorie autorizzate Ticketone.