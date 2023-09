WEC | Fuji, Libere 2: risposta delle Toyota sull'asciutto

Le Toyota rispondono presente nelle Prove Libere 2 della 6h del Fuji, dove le vetture di casa si issano al comando della classifica assoluta e tra le Hypercar dopo gli ultimi 90' odierni di attività in pista.

Dopo la doppietta sul bagnato ottenuta dalle Ferrari nella sessione del mattino, il pomeriggio giapponese non ha riservato sole ai protagonisti del FIA World Endurance Championship, i quali hanno però potuto girare sull'asciutto e qualcuno ne ha approfittato per effettuare dei turni lunghi in vista della gara di domenica.

E' il caso della GR010 Hybrid #8 per esempio, che con il trio Buemi/Hartley/Hirakawa ottiene anche il miglior tempo generale in 1'29"523 davanti alla #7 di Conway/Kobayashi/Lopez, staccata di mezzo secondo.

Il terzo tempo è invece per la Porsche 963 #38 privata di Jota nelle mani di Da Costa/Stevens/Ye ad 1" dalla vetta e per pochissimo meglio della Ferrari #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi, mentre la #50 di Fuoco/Molina/Nielsen - che nelle FP1 aveva svettato con le gomme slick nel finale - è sesta ad 1"3 dai leader.

Quest'ultima 499P segue la Porsche #5 del Team Penske nelle mani di Cameron/Christensen/Makowiecki e precede le Peugeot #93 di Di Resta/Vergne/Jensen e #94 di Duval/Menezes/Vandoorne, oltre all'altra 963 ufficiale di Estre/Lotterer/Vanthoor (#6), una di quelle che ha girato meno del gruppo.

Solo 29 tornate anche per la Porsche privata di Proton Competition (#99 Jani/Bruni/Tincknell), a completare la Top10 Hypercar tenendosi alle spalle la Vanwall #4 preparata da ByKolles Racing per Guerrieri/Vautier/De Oliveira e la Cadillac #2 di Westbrook/Lynn/Bamber, fermatasi a 2" dal miglior crono.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

In Classe LMP2 arriva la risposta del Team WRT con la Oreca #41 di Andrade/Kubica/Delétraz in 1'33"131, a precedere di quasi mezzo secondo la #28 di Jota (Heinemeier-Hansson/Fittipaldi/Rasmussen) e la #23 di United Autosports (Pierson/Jarvis/Hanley).

Buona risalita anche per la #31 di WRT(Gelael/Habsburg/Frijns), in Top5 assieme alla #34 di Inter Europol Competition (Smiechowski/Scherer/Costa), mentre il sesto tempo lo firma la #22 di United Autosports (Lubin/Hanson/Albuquerque) davanti alla #9 di Prema (Ugran/Correa/Viscaal) e alla #10 di Vector Sport (Cullen/Kaiser/Aubry).

Fra i primi 10 concludono anche la #36 di Alpine (Vaxivière/Milesi/Canal) e la #63 di Prema (Caldarelli/Pin/Kvyat) con ritardi più ampi, mentre rimane fanalino di coda della categoria la #35 di Alpine (Negrao/Rojas/Caldwell) ad 1"6.

In Classe LMGTE AM la AF Corse cala il tris capitanato dalla Ferrari #54 del trio Flohr/Castellacci/Rigon in 1'38"239, per 0"4 più veloce delle 488 #21 di Koizumi/Mann/Cozzolino e #83 di Rovera/Wadoux/Pérez Companc.

Ried/Pedersen/Andlauer si confermano invece i migliori delle Porsche al volante della #77 di Dempsey-Proton Racing con la quale terminano al quarto posto, precedendo ancora la #56 di Project 1-AO (Hyett/Jeannette/Cairoli) e la Aston Martin #777 della D'Station Racing-TF Sport (Hoshino/Fujii/Stevenson), entrambe a +0"6 dal primato.

Sale settima la Porsche #86 di GR Racing (Wainwright/Barker/Pera), ottava la Aston Martin #98 di NorthWest AMR-Heart Of Racing nelle mani di James/Mancinelli/Riberas, a completare la Top10 abbiamo invece la Porsche #85 delle Iron Dames (Bovy/Gatting/Frey) e la Corvette #33 dei neo-Campioni Keating/Varrone/Catsburg.

Seguono in fondo alla classifica, ma con un distacco di poco più di 1" dalla vetta, la Porsche #60 di Iron Lynx (Schiavoni/Cressoni/Picariello) e la Ferrari #57 di Kessel Racing-Car Guy (#57 Kimura/Huffaker/Miyata).

Il programma del fine settimana prosegue sabato con le Prove Libere 3 da un'ora, che scatteranno quando in Italia saranno le 3;20, poi assalto alla Pole Position con le Qualifiche previste dalle ore 7;40 italiane.