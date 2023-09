WEC | Fuji, Libere 1: doppietta Ferrari sotto la pioggia

Come ampiamente annunciato, la pioggia è stata la grande protagonista di questa mattina in Giappone, dove le Ferrari hanno ottenuto la doppietta al termine delle Prove Libere 1 della 6h del Fuji a livello assoluto e in Classe Hypercar.

Le 499P danno inizio al fine settimana del penultimo evento stagionale del FIA World Endurance Championship guardando tutti dall'alto, con la Rossa #50 di Fuoco/Molina/Nielsen a prendersi il primato in 1'35"649 grazie al crono firmato in chiusura su gomme da asciutto dal calabrese, che ha preceduto per 2"6 la #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi.

La sessione è cominciata con condizioni piuttosto insidiose, poi l'intensità della perturbazione è calata nel corso dei 90' e nel finale buona parte dei concorrenti ha provato a montare gomme slick. Fra l'altro è ancora presto per tirare le somme, anche perché le previsioni - seppur in miglioramento - danno ancora la tempesta 'Yun-yeung' è in agguato.

Intanto pure la Peugeot approfitta delle ultimissime tornate per migliorare con la 9X8 #94 di Duval/Menezes/Vandoorne che sale al terzo posto a 3" dalla vetta, seguita a ruota dalle Porsche 963 LMDh del Team Penske affidate ad Estre/Lotterer/Vanthoor (#6) e Cameron/Christensen/Makowiecki (#5).

Le Toyota padrone di casa si limitano invece ad ottenere il sesto e settimo tempo con la GR010 Hybrid #7 di Conway/Kobayashi/Lopez davanti alla #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa, mentre in Top10 generale con ritardi più ampi troviamo la Peugeot #93 di Di Resta/Jensen/Vergne e la Cadillac #2 di Westbrook/Lynn/Bamber.

Le Porsche private di Proton Competition (#99 Jani/Bruni/Tincknell) e Jota (#38 Da Costa/Stevens/Ye) sono in fondo alla categoria, seguite dal fanalino di coda Vanwall (#4 Guerrieri/Vautier/De Oliveira).

Tra le 963 clienti, all'11° posto assoluto, si piazza la Oreca 28 di Jota (Heinemeier-Hansson/Fittipaldi/Rasmussen) che svetta in Classe LMP2 ottenendo un crono di 1'40"781 che la tiene ampiamente davanti alla #9 di Prema (Ugran/Correa/Viscaal), mentre la #23 di United Autosports (Pierson/Jarvis/Hanley) è terza, per un soffio meglio della #10 di Vector Sport (Cullen/Kaiser/Aubry).

Top5 per la 07-Gibson #34 di Inter Europol Competition (Smiechowski/Scherer/Costa), che si tiene alle spalle la #36 di Alpine (Vaxivière/Milesi/Canal), la #22 di United Autosports (Lubin/Hanson/Albuquerque) e le due Oreca del Team WRT condotte da Gelael/Habsburg/Frijns (#31) e Andrade/Kubica/Delétraz (#41) che hanno un ritardo di oltre 3" dalla vetta.

Completano la classifica molto più lontane la #63 di Prema (Caldarelli/Pin/Kvyat) e la #35 di Alpine (Negrao/Rojas/Caldwell).

In Classe LMGTE AM il finale con asfalto meno bagnato dell'avvio viene sfruttato al meglio della Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing che Ried/pedersen/Andlauer mettono al comando in 1'43"538 spingendo al massimo e rifilando un pesante distacco ai rivali.

Primi di questi sono Flohr/Castellacci/Rigon con la Ferrari #54 di AF Corse a quasi 4", per pochi centesimi davanti alla Porsche #56 di Project 1-AO (Hyett/Jeannette/Cairoli) - tornata nella splendida livrea 'Rexy' - e alla Ferrari #83 di AF Corse (Rovera/Wadoux/Pérez Companc).

In Top5 ecco gli idoli locali di D'Station Racing-TF Sport armati della Aston Martin #777 condotta da Hoshino/Fujii/Stevenson, seguiti dalla rientrante Vantage #98 di NorthWest AMR-Heart Of Racing nelle mani di James/Mancinelli/Riberas.

La Ferrari #21 di AF Corse (Koizumi/Mann/Cozzolino) è settima precedendo le Porsche di Iron Lynx (#60 Schiavoni/Cressoni/Picariello), GR Racing (#86 Wainwright/Barker/Pera) e Iron Dames (#85 Bovy/Gatting/Frey) a completare la Top10.

In fondo alla classifica ci sono la Ferrari #57 di Kessel Racing-Car Guy (#57 Kimura/Huffaker/Miyata), la Corvette #33 dei neo-Campioni Keating/Varrone/Catsburg e la Aston Martin #25 di ORT by TF Sport (Al Harthy/Dinan/Eastwood).

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 8;30 italiane, sempre sulla distanza di 90'.

FIA WEC - 6h del Fuji: Prove Libere 1