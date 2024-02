WEC | Fiducia Porsche: "Lavoro positivo, ora va ottimizzato"

La Porsche ha iniziato con il piede giusto la settimana che porterà alla 1812 Km del Qatar, primo round stagionale del FIA World Endurance Championship.

Nelle quattro sessioni del Prologo andate in scena a Lusail c'è sempre stata una 963 a chiudere in testa. Prima ci hanno pensato i ragazzi dellla Jota nella giornata di lunedì, mentre martedì è toccato agli ufficiali di Penske svettare nella Classe Hypercar.

E' chiaro che le primissime prove sono indicative il giusto, specialmente perché ognuno effettua lavori differenti su gomme, assetti e long-run, ma va comunque detto che le LMDh tedesche si sono rivelate competitive sia sulla lunga distanza che sul giro secco.

Oltretutto le due ufficiali hanno messo insieme 449 giri nell'arco dei due giorni, che sommati a quelli delle #12 e #38 di Jota e alla #99 di Proton Competition (quella più in difficoltà della famiglia) arrivano ad un totale di 8.820 km di dati e informazioni utilissime per preparare al meglio le Qualifiche di venerdì e l'evento di sabato.

Per il primo impegno c'è già un buon indizio, con Frédéric Makowiecki autore del giro più veloce del Prologo in 1'40"404 sulla #5 condivisa con Michael Christensen e Matt Campbell, mentre la #6 di Lotterer/Estre/Vanthoor si è dimostrata altrettanto veloce e costante come rendimento.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

"Abbiamo testato numerose regolazioni e ottenuto molti spunti, facendo notevoli progressi in termini di assetto e bilanciamento della vettura, la quale andava già bene. Continueremo a lavorare su alcuni aspetti nelle sessioni di Prove Libere", dice Christensen.

Lotterer aggiunge: "Abbiamo trascorso tanto tempo in pista e raccolto molte impressioni e dati. L'attenzione si è concentrata sulla comprensione del comportamento dell'auto e degli pneumatici, il tutto nell'interesse della migliore preparazione possibile alla gara. I risultati del Prologo sono stati positivi, ora dobbiamo ottimizzare ulteriormente tutto per l'apertura della stagione".

Come dicevamo, la giornata di lunedì in particolare ha messo in luce le 963 di Jota, con la #12 di Stevens/Ilott/Nato capace di svettare già nelle prime tre ore di sessione davanti alla sorellina #38 di Rasmussen/Button/Hanson, per poi replicare abbassando notevolmente i tempi nella Sessione 2 della sera.

Con 491 giri completati in totale dalla squadra inglese è chiaro che la fiducia cresce sempre più, anche in riferimento ad ottimi long-run completati e non solo nell'attacco al miglior crono.

#12 Hertz Team Jota Porsche 963: William Stevens, Callum Ilott, Norman Nato Photo by: JEP / Motorsport Images

"Il Prologo è andato molto bene per noi, non abbiamo avuto problemi con la vettura. Il nostro ultimo test risale a diverse settimane fa, quindi il programma di lavoro per l'apertura della stagione era intenso", spiega Nato.

"È stato bello guidare di nuovo la 963 e conoscere meglio tutto. Abbiamo provato diverse impostazioni per i sistemi. Naturalmente, si trattava anche di trovare un assetto che permettesse di mantenere un ritmo costante sulle lunghe distanze".

"La prima gara della stagione dura dieci ore. Non è importante solo il tempo sul giro più veloce, ma anche la guidabilità e la costanza. Ci sentiamo ben preparati".

Contento pure Rasmussen: "Ero estremamente curioso di vedere come sarebbe andato il Prologo; per me personalmente, il passaggio dalla Classe LMP2 alla Porsche 963 è un passo importante. Ma tutto è andato alla perfezione, entrambe le vetture hanno percorso molti giri senza problemi. Era importante fare molti chilometri".

"Rispetto a una vettura LMP2, la LMDh è molto migliore nelle curve lente e medio-veloci. Questa è la sensazione che dovrebbe dare un'auto da corsa! Non vedo l'ora di tornare al volante, ho ancora molto da imparare, ma ci sto riuscendo. Sabato mi aspetto una gara divertente. Non vedo l'ora".

#99 Proton Competition Porsche 963: Harry Tincknell, Neel Jani, Julien Andlauer Photo by: JEP / Motorsport Images

Qualche problema l'ha invece avuto la #99 di Proton Competition del trio Jani/Tincknell/Andlauer, protagonista anche di un'uscita di pista ma capace poi di risalire la china al martedì.

"Non siamo riusciti a sfruttare al meglio queste prove perché siamo rimasti ai box più degli altri - ammette Jani - Non è stato l'ideale, soprattutto se vogliamo competere con i team ufficiali che hanno già provato su questa pista".

"Per noi è tutto nuovo, stiamo cercando di imparare il più possibile nel minor tempo e non abbiamo altra scelta. Il Prologo è stato un evento molto importante per noi, perché ci ha dato la possibilità di prepararci al meglio per il weekend di gara. Mi aspetto una gara emozionante che sarà guidata dalla strategia".

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Matt Campbell, Michael Christensen, Frederic Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

Urs Kuratle, Direttore del programma LMDh ufficiale, non nasconde la sua soddisfazione: "I risultati del nostro team ufficiale sono stati nettamente migliori nella seconda giornata rispetto a lunedì. Tuttavia, non si può leggere troppo nei tempi. Abbiamo fatto il nostro dovere e abbiamo lavorato meticolosamente sul vasto piano delle cose da fare".

"Abbiamo riscontrato solo alcuni problemi minimi, senza drammi particolari. È stato un test di successo che ha aumentato ancora una volta la nostra fiducia in vista della nuova stagione. Siamo sicuramente meglio preparati rispetto all'inizio del nostro anno di debutto nel 2023".

Gli fa eco Jonathan Diuguid, AD di Porsche Penske Motorsport: "Il Prologo è andato molto bene in entrambi i giorni. È stato incomparabile con quello che abbiamo sperimentato a Sebring l'anno scorso, c'è stato un significativo balzo in avanti sotto tutti i punti di vista. Abbiamo iniziato bene l'anno nel FIA WEC e non vediamo l'ora di iniziare il primo weekend di gara".