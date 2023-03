WEC | Ecco gli iscritti di Spa con due Cadillac e la Porsche-Jota

Carica lettore audio

La Cadillac iscriverà una seconda vettura per la 6h di Spa-Francorchamps, terzo evento del FIA World Endurance Championship 2023 previsto per il 27-29 aprile, per il quale oggi è stato pubblicato l'elenco iscritti.

La notizia era già nell'aria da qualche settimana ed oggi ha avuto conferma da parte dei vertici di General Motors, che quindi raddoppiano l'impegno sulle Ardenne aggiungendo la V-Series.R preparata dalla Chip Ganassi Racing per i soli Sébastien Bourdais e Renger Van Der Zande, dato che Scott Dixon sarà impegnato in IndyCar quello stesso fine settimana.

Per Cadillac Racing, che ha esordito nella serie con la sua LMDh #2 a Sebring concludendo al quarto posto grazie al trio Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook è la preparazione in vista del tridente con cui sarà in azione alla 24h di Le Mans, dove arriverà anche il terzo prototipo gestito da Action Express Racing.

#01 Cadillac Racing Cadillac V- Series.R: Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

"In Cadillac e Chip Ganassi Racing c'è la convinzione che siamo più forti quando corriamo con più vetture in un determinato weekend di gara e l'evento di Spa sarà una prova generale utilissima per Le Mans", ha dichiarato Mike O'Gara, capo delle operazioni in CGR.

"Sarà una grande opportunità per i nostri clienti abituali dell'IMSA di immergersi nelle regole e nelle procedure di gara del WEC in vista del grande evento di giugno".

Laura Wontrop-Klauser, resonsabile dei programmi sportscar di GM, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di avere l'opportunità di portare un'altra Cadillac alla gara di Spa del FIA WEC, ogni occasione che abbiamo di prepararci per Le Mans coi regolamenti del Mondiale è ottima. In questo modo la squadra sarà ancora più pronta ad affrontare quella gara e avrà modo di presenziare maggiormente con le Cadillac alle gare europee".

Jota Sport, Porsche 963 LMDh Photo by: Jota Sport

Tornando all'elenco iscritti, la Classe Hypercar sale dunque a 13 vetture dato che dovrebbe esordire anche la Porsche 963 gestita in privato dalla Jota. La LMDh tedesca griffata Hertz sarà condotta dai già annunciati António Félix Da Costa/Will Stevens/Yifei Ye, aggiungendosi alle due ufficiali del Team Penske.

C'è una casella vuota in Glickenhaus Racing perché verrà scelto più avanti il compagno di equipaggio di Romain Dumas ed Olivier Pla. Ryan Briscoe dovrebbe accomodarsi 'in panchina' e fare spazio a Maximilian Götz, che avrà modo di conoscere la 007 LMH preparandosi a modo per la 24h di Le Mans, dove arriverà la seconda vettura americana di proprietà di HK Motorcars.

Per il resto, confermate tutte le presenze per quanto riguarda Toyota, Ferrari, Peugeot e Vanwall-ByKolles.

#63 Prema Racing Oreca 07 - Gibson: Doriane Pin, Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat Photo by: JEP / Motorsport Images

Con la Jota che avrà la 963 in Hypercar, scende ad 11 il numero delle Oreca di Classe LMP2, dove comunque la squadra inglese mantiene la sua #28.

Confermate senza novità le due 07-Gibson di Prema Racing, Team WRT, Alpine e United Autosports, più le singole di Inter Europol Competition e Vector Sport.

In Classe LMGTE AM vedremo in azione 14 vetture e in casa AF Corse si segnala la presenza di Diego Alessi sulla Ferrari #21 assieme a Simon Mann ed Ulysse De Pauw, ad aggiungersi alle 488 #54 e #83 della squadra piacentina.

A rappresentare Maranello c'è anche la 488 #57 di Kessel Racing griffata CarGuy, contro le tre Aston Martin preparate da D'Station Racing, NorthWest AMR e Ort by TF Sport.

Le Porsche restano le più numerose con le due di Iron Lynx/Iron Dames e Dempsey-Proton Racing, alle quali si uniscono le 911 di GR Racing e Project 1-AO. Infine occhio alla Corvette #33 vincitrice a Sebring, per un totale di 38 auto in griglia di partenza.

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey Photo by: JEP / Motorsport Images

Il programma

A Spa-Francorchamps si comincia a girare al giovedì con le due sessioni di Prove Libere, in vista delle Qualifiche previste al venerdì pomeriggio che determineranno la griglia di partenza della gara di sabato.

Ecco tutti gli orari delle sessioni in pista nello splendido scenario belga; in seguito vi forniremo tutte le indicazioni per seguire le dirette su Eurosport, Sky e FIAWEC.tv.

Giovedì 27 aprile

Prove Libere 1: 11;30 - 13;00

Prove Libere 2: 14;20 - 15;50

Venerdì 28 aprile

Prove Libere 3: 11;00 - 12;00

Qualifiche LMGTE AM: 17;00

Qualifiche LMP2: 17;25

Qualifiche HYPERCAR: 17;50

Sabato 29 aprile

Gara: 12;45 (6 ore)

FIA WEC - 6h di Spa-Francorchamps: Elenco Iscritti