WEC | Classifiche Mondiali: aggancio e sorpasso per la Toyota

I piloti Porsche e la Toyota sono al comando delle classifiche 2024 del FIA World Endurance Championship dopo l'avvincente Lone Star Le Mans andata in scena ad Austin.

Sul Circuit of the Americas è successo di tutto nell'arco delle 6 Ore di gara e alla fine chi ci ha guadagnato maggiormente sono proprio i Campioni in carica giapponesi.

Il secondo posto ottenuto in rimonta da Kobayashi/De Vries assieme a Conway (che rimane indietro avendo saltato Le Mans) vede la coppia della GR010 Hybrid #7 agganciare i ferraristi Fuoco/Molina/Nielsen al secondo posto a quota 113 punti.

Grazie al sesto piazzamento conseguito negli Stati Uniti in un weekend dove, a loro dire, sono stati limitati i danni, Lotterer/Estre/Vanthoor al volante della Porsche #6 prendono 8 punti che li tengono in prima posizione con 125 totali.

Conway si ritrova invece quarto a 77 ed è raggiunto da Makowiecki/Campbell/Christensen (Porsche #5), mentre il fine settimana storto di Hartley/Hirakawa/Buemi (Toyota #8) e Pier Guidi/Calado/Giovinazzi (Ferrari #51) li vede ormai tagliati fuori dalla lotta per l'iride, essendo rispettivamente a 69 e 59 punti.

Nel Costruttori è invece la Toyota a sorridere prendendo il primato della graduatoria salendo a 147 unti, 11 in più della Porsche e 19 di margine sulla Ferrari.

L'ottima Top5 registrata al COTA dalla Alpine la vede guadagnare il quarto posto a 37 punti, superando BMW e Cadillac che hanno rispettivamente 31 e 29 lunghezze.

Partenza Foto di: Andreas Beil

Tra le squadre private HYPERCAR troviamo sempre al comando il Team Jota #12 con 140 punti e un buon margine su Proton Competition (86), AF Corse (85) e Jota #38 (79), tutte in grado di guadagnare qualcosa nei confronti di chi sta in vetta.

Solo 2 punti li prende la Peugeot, ferma a 22 totali, con Lamborghini che resta a secco e fanalino di coda a 11 punti, dato che la Isotta Fraschini è a zero, ma ritirata dal campionato.

Giornata stortissima in casa Jota per quanto concerne invece la classifica dei team privati HYPERCAR: della squadra inglese, solo la 963 #38 sale sul podio totalizzando 18 punti, ma rimanendo quarta a 97. La #12 non ha visto il traguardo e resta sempre prima a 140 punti, ma il trionfo storico della Ferrari #83 gialla porta AF Corse a 110, superando la Proton Competition #99, terza con 101 punti.

Partenza Foto di: JEP / Motorsport Images

Dando infine uno sguardo alle graduatorie di Classe LMGT3, il secondo posto conseguito in rimonta da Malykhin/Sturm/Bachler con la Porsche #92 vede il trio di Manthey PureRxing raggiungere 118 punti e avvicinarsi sempre di più all'obiettivo massimo.

I loro compagni di marchio Schuring/Lietz/Shahin (Porsche-Manthey EMA #91) arrivano terzi ad Austin e perdono 3 punti nei confronti dei leader, ora a +28.

Terzi sempre i ragazzi di BMW-WRT 31, Farfus/Gelael/Leung con 84 punti, avvicinati dai vincitori in Texas, Riberas/Mancinelli/James che con la Aston Martin #27 di Heart of Racing salgono a 81.

In Top5 rimane la Ferrari #55 di AF Corse del trio Rovera/Mann/Heriau con 50 punti all'attivo in una domenica che li ha visti scivolare indietro nel finale causa penalità.

Ritirato Valentino Rossi, che con Martin/Al Harthy e la BMW-WRT resta a 46 punti.

Ricordiamo che le 6h del Fuji metterà in palio altri 25 punti per i vincitori, più i 38 che si aggiudicherà il primo in Bahrain (gara da 8h) e il punto addizionale che spetta a chi firma la Hyperpole in ogni gara.

FIA WEC - Classifiche Mondiali