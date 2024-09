WEC | Primo trionfo in volata per la Ferrari di AF Corse a Austin

La Ferrari di AF Corse ottiene un primo storico trionfo nella volata da brividi che ha deciso la Lone Star Le Mans, sesto appuntamento stagionale del FIA World Endurance Championship 2024.

Ad Austin svetta la 499P #83 guidata magistralmente da Robert Kubica, Robert Shwartzman e Yifei Ye, dominando per 4 ore prima di venire superata dalla Toyota #7, che subìta una penalità nel finale ha tentato la disperata rimonta, dovendosi però accontentare della piazza d'onore.

Sul podio sale anche la Ferrari ufficiale #50 di Molina/Nielsen/Fuoco, rosicchiando punti preziosi in classifica alla Porsche, mentre in Classe LMGT3 domina la Aston Martin di Heart of Racing precedendo le Porsche di Manthey PureRxcing e Manthey EMA.

Partenza Foto di: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: festa giallo... Ferrari!

E' stata una gara bellissima che ha riservato colpi di scena ad ogni ora, quella che si porta a casa per la prima volta la Ferrari di AF Corse. La 499P #83 era passata al comando alla prima ora e vi era rimasta fino alla quinta, quando la Toyota #7 di Kobayashi/Conway/De Vries - fattasi minacciosa - le era saltata davanti dopo il pit-stop.

La GR010 Hybrid ha allungato e sembrava ormai destinata al successo, ma a 45' dal termine è arrivato un Drive Through da scontare per non aver alzato il piede con bandiere gialle esposte nell'ora precedente, nel tratto dove si era fermata la Peugeot #94.

Kobayashi è quindi rientrato ad una decina di secondi da Shwartzman, ma non si è dato per vinto e ha provato la rimontissima, negata da un paio di errori in frenata e dai denti stretti del pilota di Maranello che ha spinto all'impazzata per conquistare l'affermazione assoluta e anche tra i team privati di categoria, regalando pure alla Ferrari 499P la prima vittoria al di fuori della 24h di Le Mans.

Una doppia gioia che mitiga la delusione del prematuro ritiro patito dalla 499P #51 di Giovinazzi/Pier Guidi/Calado, K.O. dopo il primo stint del pugliese per un guasto alla trasmissione causato da un contatto con una vettura LMGT3.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Andreas Beil

Sul podio sale anche il trio Fuoco/Molina/Nielsen con una 499P #50 che non sono riusciti a tenere incollata al duo di testa dopo una grande partenza dello spagnolo; l'equipaggio vincitore alla Sarthe prende però 15 punti preziosi che li tiene secondi appaiati al trio Toyota #7 e a -12 dalla vetta nel Mondiale Piloti.

Avrebbe probabilmente meritato il podio la Cadillac del duo Lynn/Bamber, tornata competitiva con un buon quarto posto e costretta all'ennesima risalita dopo un contatto al via con la Alpine #35 di Milesi/Habsburg/Chatin, che ottiene una fantastica Top5 con ottime prestazioni e il miglior piazzamento stagionale per una A424.

In una giornata dove non sono riuscite ad essere più di tanto competitive, le Porsche ufficiali del Team Penske portano a casa un sesto e settimo posto preziosissimi: la 963 #6 di Estre/Lotterer/Vanthoor paga anch'essa una Drive Through per non aver alzato il piede con bandiere gialle esposte e ha pure rischiato grosso quando Sébastien Buemi ha spinto Estre quasi a muro sul rettilineo dopo la curva 11, ma alla fine prende i punti che la tengono in testa alle classifiche Mondiali, seguita al traguardo dalla #5 di Christensen/Makowiecki/Campbell, alle prese con un pit-stop iniziale dovuto ad una disattenzione della squadra, che ha dimenticato il cartellino di protezione posto sul tubo di Pitot sopra all'abitacolo.

Le 963 devono ringraziare una BMW fallosa e anche sfortunata: la #20 di Van Der Linde/Frijns/Rast ha combattuto nelle prime fasi per la Top5, scendendo poi al sesto posto strada facendo, ma alla fine prende 100" di Stop&Go per infrazione tecnica dopo che già aveva scontato un Drive Through per track limits, scivolando così ad un poco onorevole 14° posto.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Foto di: JEP / Motorsport Images

La #15 di Marciello/Vanthoor/Wittmann era stata assieme alla gemella inizialmente, poi ha avuto un problemino ad una gomma finendo in testacoda e perdendo terreno, tagliando il traguardo ottava e come migliore delle M Hybrid V8 del Team WRT.

A completare la Top10 assoluta abbiamo la Alpine #36 di Schumacher/Vaxiviere/Lapierre con dietro la Porsche #38 di Jota condotta da Button/Rasmussen/Hanson, seconda nella classifica dei privati precedendo al traguardo la 963 sua rivale di categoria, la #99 di Proton Competition (Andlauer/Jani/Tincknell).

Solo la Peugeot #93 di Vergne/Muller/Jensen vede la bandiera a scacchi in 12a piazza, dato che la #94 di Di Resta/Vandoorne/Duval si ferma durante la quinta ora per un problema tecnico.

Lamborghini ottiene il 13° posto con Bortolotti/Kvyat/Mortara, seguita dalla Toyota #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa che paga uno Stop&Go di 30" per il contatto con la Porsche #6 e un Drive Through per non aver rispettato le bandiere blu.

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Daniel Mancinelli, Alex Riberas Foto di: JEP / Motorsport Images

LMGT3: dominio e prima gioia per AMR-HoR

In Classe LMGT3 non c'è stata storia dato che la Aston Martin #27 di Heart Of Racing ha comandato in lungo e in largo senza alcun patema, centrando la prima vittoria della nuova Vantage e anche per la squadra americana diretta dal pilota Ian James, perfetto assieme a Daniel Mancinelli ed Alex Riberas per tutti i 164 giri completati.

Sono infatti ben lontane le Porsche che vanno ad occupare le restanti posizioni del podio: la 911 #92 di Manthey PureRxcing guidata da Bachler/Malykhin/Sturm compie un bel recupero che l'avvicina ancora di più al titolo Mondiale, tirandosi dietro la #91 di Manthey EMA nelle mani di Lietz/Shahin/Schuring, che batte i rivali in una aspra lotta per il terzo posto.

Alla fine si ritrovano solamente in Top5 la McLaren #59 di Saucy/Cottingham/Costa (United Autosports) e la BMW #31 di Farfus/Gelael/Leung (Team WRT), ma guadagnando una piazza grazie al ritiro nel finale della BMW #46 di Martin/Rossi/Al Harthy per un problema tecnico che le ha negato un potenziale podio.

Sesta con un giro di ritardo troviamo la Ford Mustang #77 di Barker/Robichon/Hardwick (Proton Competition), mentre si ritira all'ultima ora la #88 di Olsen/Keating/Pedersen per problemi.

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler Foto di: JEP / Motorsport Images

Settima c'è la McLaren #95 di United condotta da Sato/Pino/Caygill, seguita dalla Corvette #82 di Juncadella/Koizumi/Baud, la migliore delle Z06 di TF Sport dato che la #81 si è dovuta ritirare per problemi dopo aver anche pagato una penalità per il contatto che ha spedito fuori dalla Top10 la Lamborghini #85 delle Iron Dames Gatting/Bovy/Frey.

La Lexus #78 di Akkodis-ASP chiude nona con Schmid/Robin/K.Van Der Linde, peccato per la penalità di 100" per infrazione tecnica inflitta alla Ferrari #55 di AF Corse che Rovera/Mann/Heriau erano riusciti a tenere in lizza per la Top5 fino alla fine.

Restano a mani vuote le Lamborghini, con la #60 di Iron Lynx (Cressoni/Schiavoni/Perera) 12a dietro alla Lexus #87 e davanti alla Huracan delle Iron Dames.

Ritirate anche la Aston Martin #777 di D'Station Racing e la Ferrari #54 di AF Corse per problemi meccanici.