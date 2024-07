WEC | Cadillac, con due punte scoprire Interlagos sarà più facile

La pista di Interlagos, dove domenica avrà luogo la 6h di San Paolo valida come quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship, è una novità per tutti e in Cadillac Racing vedono con positività l'impegno.

Anche se rimane un po' di amarezza per il settimo posto ottenuto alla 24h di Le Mans cominciata con una V-Series.R in prima fila, al team Chip Ganassi Racing sanno che la LMDh telaiata Dallara è competitiva.

Per questo la tappa brasiliana è di quelle da cercare di cogliere come opportunità, contando sui titolari di tutto il programma 2024, ossia Alex Lynn ed Earl Bamber.

La coppia potrà lavorare in tandem sulla macchina #2 lungo i 4,409km dell'Autódromo José Carlos Pace e questo potrà essere un vantaggio in termini di tempo a disposizione per trovare gli assetti migliori, cosa che tutti gli altri che corrono in trio avranno da spartirsi con più difficoltà, come sottolinea lo stesso Bamber.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Foto di: JEP / Motorsport Images

"Interlagos è una pista su cui ho sempre sognato di correre, quindi non vedo l'ora di andarci e di vedere i tifosi. Penso che sarà fantastica da percorrere con queste auto e non credo che nessuno abbia un'idea precisa di come andranno gli altri", dice il neozelandese.

"Tutti partono da un foglio bianco e sono convinto che la nostra strategia di correre con due piloti andrà a nostro vantaggio, visto che le prove sono limitate e tutti devono imparare la pista".

"Eravamo in lotta a Spa e anche in Qatar. A Imola abbiamo avuto un weekend storto, ma credo che quell'esperienza ci abbia permesso di capire ancora meglio la nostra vettura, il che ci ha aiutato a progredire in Belgio e a Le Mans".

Lynn aggiunge: "Il WEC non ha corso a Interlagos per diversi anni e sarà una gara nuova per tutti, ma siamo entusiasti di arrivarci, studiare come sono le cose e provare a fare una grande gara. Stiamo migliorando molto, come abbiamo dimostrato a Le Mans. La vettura ha molti punti di forza, che intendiamo sfruttare su questo circuito".