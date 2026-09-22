WEC | Alpine con quattro piloti al Fuji, restano a casa Da Costa e Makowiecki

La Alpine ha scelto di correre con equipaggi da soli due piloti andando verso il finale di stagione 2026 del FIA World Endurance Championship, a cominciare dalla 6h del Fuji del prossimo fine settimana.

Ad un anno dalla prima storica vittoria ottenuta nel Sol Levante, la squadra francese si presenterà in Giappone con le A424 #35 e #36 rispettivamente condotte da Charles Milesi/Ferdinand Habsburg e Jules Gounon/Victor Martins.

Si rinuncia quindi ad Antonio Félix Da Costa e Frédéric Makowiecki, con il portoghese che pare ormai avere le valigie pronte per approdare in Cadillac-Jota per sostituire Sébastien Bourdais, mentre più singolare è la scelta nei confronti del francese, uno di quelli che ha contribuito a sviluppare e fare crescere con gli aggiornamenti la LMDh gestita dal team Signatech.

Non sono state fornite ulteriori indicazioni al riguardo, il che fa presupporre che si cominci a puntare al 'risparmio' per le ultime gare della stagione e della A424 in veste Alpine, prima della chiusura del programma e il passaggio ad un altro marchio, in procinto di acquisire l'intero pacchetto secondo le voci che hanno cominciato a circolare già da diverse settimane.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Frederic Makowiecki, Victor Martins Foto di: FIA WEC / DPPI

"Il Fuji rappresenta per noi un evento speciale. È qui che lo scorso anno abbiamo conquistato il primo successo della A424 nella categoria Hypercar, un momento incredibilmente emozionante che ha dimostrato la nostra capacità di vincere ai massimi livelli contro una concorrenza estremamente agguerrita", dice il Team Principal, Philippe Sinault.

"Torniamo inoltre in Giappone con grande carica dopo Austin, dove abbiamo ottenuto il nostro miglior risultato complessivo di squadra con entrambe le vetture tra le prime cinque. L’intero team affronta Fuji con grande entusiasmo e determinazione, per confermare il livello di prestazioni dimostrato nelle recenti gare".

"Con il suo lungo rettilineo, i tratti tecnici impegnativi e le condizioni meteorologiche spesso imprevedibili, soprattutto considerando che l’evento si svolge durante la stagione dei tifoni in Giappone, questa 6h rappresenta sempre una sfida unica".

"Dovremo essere pronti ad affrontare ogni scenario e disputare un weekend all’insegna della solidità per metterci nuovamente in condizione di lottare nelle prime posizioni".