MotoGP | Uccio: “Se Bezzecchi va in Pramac, vorremmo Morbidelli”

“La nostra priorità è provare a tenere Marco nel nostro team. Se questo non può accadere e Bezzecchi deve andare in Pramac, cosa che non vorremmo, ci piacerebbe tantissimo accogliere Morbidelli. È un pilota dell’Academy e mi piacerebbe molto averlo qui”, ha risposto Alessio Salucci, detto Uccio, a Motorsport.com riguardo ai piani che la VR46 ha in mente per quando finità questa stagione.

Il contratto di Morbidelli con Yamaha scade alla fine di questa stagione. Fino ad ora, dagli uffici del marchio giapponese erano arrivate affermazioni per cui il pilota avrebbe avuto tempo fino all’estate per dimostrare di meritare il prolungamento dell’accordo. Infatti, nel giovedì del Gran Premio d’Italia di questo fine settimana, le risposte di Morbidelli ai giornalisti che gli hanno chiesto le prospettive oltre il 2023 denotavano un certo ottimismo. “Ho molto affetto verso Yamaha e verso il team con cui sono. Quasi tutta la mia carriera in MotoGP l’ho fatta qui. Da quando sono nel team ufficiale non ho ottenuto i risultati sperati, ma voglio ottenerli qui. Penso di meritarmelo, così come le prsone del team”, ha affermato il pilota romano.

Questa positività non ha nulla a che vedere con l’ironia e il sarcasmo mostrati da Morbido dopo la gara di domenica, che ha concluso in decima posizione proprio davanti al suo compagno di squadra Fabio Quartararo. “Voglio davvero assicurarmi un posto in Yamaha per un altro anno?”, ha risposto alle telecamere di Dorna. “Parla con Lin”, ha risposto al giornalista che aveva davanti, invitandolo a parlare con Jarvis, direttore della Casa di Iwata.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Fino ad ora, sorprendeva questa positività mostrata da Morbidelli, soprattutto se teniamo in considerazione che i suoi risultati, nonostante fossero migliorati rispetto al disastroso 2022, non meritavano nemmeno grandi festoni. Il miglior risultato di queste prime sei gara è il quarto posto dell’Argentina, ottenuto sia nella Sprint sia nella gara lunga. Il prossimo fine settimana, in Germania, si disputerà la settima gara in calendario e Morbidelli è 12° nella classifica generale, con 46 punti. Per un pilota ufficiale Yamaha, questa posizione può essere considerata solo brutta, indipendentemente dal fatto che solo otto punti lo separano da Quartararo, teoricamente punta del progetto.

Se teniamo in considerazione la situazione attuale, sembra evidente che il divorzio tra Morbidelli e Yamaha sia imminente, se già non è avvenuta. Arrivati a questo punto, le opzioni che il campione del mondo Moto2 di restare nel paddock MotoGP si riducono considerevolmente. Il fatto che la sua rappresentanza sia a carico della VR46 potrebbe portare a pensare a un possibile arrivo nel team di Valentino Rossi, sempre che si crei un buco. Luca Marini ha già il posto assicurato e l’unico posto vacante si creerebbe se Bezzecchi passasse in Pramac. Tuttavia, questa possibilità non è una priorità per i vertici della VR46, che preferiscono far crescere la sua struttura prima di cedere a un competitore. Questo crea un ostacolo in più per Morbidelli, il cui futuro in MotoGP sembra sempre più complicato.