MotoGP | Bezzecchi: "Alla seconda curva ho capito che avrei faticato"

Il weekend del Mugello si è concluso con l'amaro in bocca per Marco Bezzecchi. Dopo essere stato uno dei grandi protagonisti della Sprint, conclusa secondo alle spalle di Pecco Bagnaia, il portacolori della Mooney VR46 era indicato come uno dei favoriti per la gara lunga, ma non è riuscito ad andare oltre all'ottavo posto. Una delusione per il riminese, che non ha nascosto che oggi qualcosa non andava a dovere sulla sua Desmosedici GP.

"Non so ancora, però c'era qualcosa di strano. Non abbiamo ancora avuto il tempo di guardare, ma alla seconda curva ho capito che avrei faticato come una bestia tutta la gara, perché non stavo in piedi. Purtroppo è andata così, dovremo controllare i dati per cercare di capire cosa è andato storto e rifarci un po' al Sachsenring", ha detto un Bezzecchi visibilmente deluso.

Quando poi gli è stato domandato se avesse fatto qualche modifica rispetto alla Sprint, ha aggiunto: "Non avevamo cambiato niente, quindi è molto strano. Non me lo spiego sinceramente: facevo una gran fatica e non riuscivo ad avvicinarmi a nessuno. Facevo in tempo ad arrivare a due decimi da Espargaro e Miller, ma gli stavo dietro solo due curve e poi tornavo ad un secondo. Non avevo feeling davanti, mi si chiudeva dappertutto. E' molto strano, non so davvero cosa sia successo".

Se non altro, il prossimo fine settimana ci sarà subito la possibilità di provare a rifarsi al Sachsenring: "La fortuna è che abbiamo tre gare in fila, quindi cercheremo di dimenticare questa giornata, che comunque ci ha fatto imparare qualcosa. Mi dispiace comunque, perché ho fatto un weekend molto bello, nel quale ero molto veloce e penso che mi sarei potuto giocare il podio, ma appunto c'è stato qualcosa di strano. Adesso andiamo in Germania, dove l'anno scorso non era andata male. E' una pista difficile però mi piace, quindi vediamo".

Infine, ha dedicato un pensiero al pubblico italiano, tornato in massa al Mugello: "E' stato bellissimo, ma non solo oggi, anche nei giorni scorsi, vedere così tanti tifosi. Mi dispiace di non avergli dato quello che si aspettavano, ma ormai è andata così. Comunque sono contentissimo che la gente stia tornando a vedere le gare in Italia, perché il nostro è uno sport che se lo merita", ha concluso.

