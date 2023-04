MotoGP | Quartararo: "Non riesco a capire il limite"

Carica lettore audio

Poco gratificato per i suoi sforzi nei primi due Gran Premi della stagione, Fabio Quartararo aveva annunciato chiaramente il suo approccio per Austin: avrebbe dovuto mettere tutto il suo impegno nelle qualifiche, evento ormai imprescindibile se si vuole avere una possibilità di lottare per risultati convincenti nella gara della domenica, ma soprattutto nella Sprint del sabato che lascia poco tempo per risalire in classifica.

"Dobbiamo lavorare solo sulle qualifiche. Fare buone qualifiche sarà la chiave di questo fine settimana", ha riassunto rapidamente giovedì nella conferenza stampa di inizio weekend. "Non manca molto, ma sono tutti così vicini che se non si è sicuri al 100% della moto è difficile".

Sembra chiaro, ma è molto più facile a dirsi che a farsi. L'alto livello della griglia della MotoGP può facilmente intrappolare qualsiasi pilota, anche il migliore, dato che le fasi del time attack sono diventate battaglie feroci, con tempi sul giro che scendono per tutti.

E Fabio Quartararo ne ha quasi pagato il prezzo venerdì ad Austin. Mentre era quinto a 12 minuti dalla fine, ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per rientrare nella top 10 in due occasioni. Ancora una volta, a fine giornata, il francese ha ricordato le difficoltà che incontra in questo esercizio molto particolare del giro di qualifica, che può rovinare un weekend anche quando si sente competitivo sul passo.

"Non è il massimo, ma non è andata male", ha detto della sua giornata. "Sul passo, il mio secondo run nella seconda sessione è andato abbastanza bene. Ho commesso qualche errore e nonostante questo i miei tempi non sono stati male".

"Nel time attack ho ancora molti problemi", ha proseguito. "Credo di aver forzato un po' troppo. Domani sarà importante mantenere la calma. A volte freno un po' troppo tardi e prendo troppa velocità in inserimento senza pensare all'uscita. Sono piccoli dettagli, ma con questa moto se fai piccoli errori finisci dietro. Quindi bisogna essere super precisi".

Come due settimane fa in Argentina, Fabio Quartararo e la sua squadra hanno apportato "qualche altra modifica" all'assetto durante la giornata. "Alla fine, non abbiamo ancora la nostra base", ha spiegato il francese. "Come ho detto, dobbiamo trovarla e poi cercare di mantenerla, per entrare in una modalità in cui non cambieremo più la moto. Ma al momento non mi sento bene sulla moto, quindi dobbiamo trovare una soluzione che ci permetta di migliorare davvero".

"È un po' di tutto", ha aggiunto, quando gli è stato chiesto di approfondire su cosa non si sentisse bene. "A volte l'anno scorso riuscivo a percepire esattamente dove fosse il limite, mentre quest'anno non ci riesco. Sono un po'... Quando freno, non so se la perderò o meno. Oggi ho fatto due buoni salvataggi, ma prima non sentivo davvero il pneumatico muoversi, quindi è qualcosa che dobbiamo trovare".

Più che le sensazioni, quello che conta stasera è che grazie al settimo tempo (a soli 39 millesimi dal quinto posto), la Yamaha #20 ha la garanzia di disputare la Q2 e quindi di lottare per un posto in una delle prime quattro file della griglia di partenza di sabato. Fabio Quartararo si è qualificato decimo e undicesimo all'inizio della stagione, ma sa che dovrà puntare più in alto se vuole massimizzare le sue possibilità di ottenere punti, visto che al momento ne ha solo 18, ottenuti soprattutto grazie alle gare della domenica.