MotoGP | Quartararo in... Rosa! Ecco la livrea speciale per Le Mans

La gara di casa ha sempre un sapore speciale, lo sanno bene i piloti che hanno la fortuna di poter correre davanti al loro pubblico. Questo fine settimana l’uomo più acclamato della griglia è Fabio Quartararo, ultimo campione del mondo francese in MotoGP e pilota tra i più apprezzati, soprattutto dagli appassionati che hanno riempito le tribune di Le Mans già da giovedì.

Per omaggiare il proprio pubblico, e anche per celebrare il rinnovo con la Yamaha, El Diablo ha presentato una nuova livrea speciale dedicata ai fan e pensata dal nizzardo, che ha voluto portare i suoi simboli, tra cui il diavoletto. Quartararo, che è forse il pilota più stiloso e alla moda della MotoGP, sfoggia nella domenica di Le Mans una Yamaha che, oltre al canonico blu, ha un rosa sfumato con dei graffiti. La M1 diventa così una sorta di “murales”, e la stessa linea viene replicata sulla tuta, dove il rosa è decisamente più evidente.

Dal basso, il blu si trasforma pian piano sempre più in rosa, fino ad arrivare al petto, dove figura la scritta “savage” e il 20, numero di Quartararo. Il tutto in stile “graffiti”. Non poteva mancare il dettaglio del casco, anche lui con delle “macchie di vernice” rosa a riprendere il design di moto e tuta. Anche senza casco, il francese non dimentica la moda, pertanto sfoggia anche un cappellino particolare dedicato al Gran Premio di Francia con gli stessi colori.

Quartararo scatterà dall'ottava posizione della griglia di partenza. Non sarà semplice portare la Yamaha "griffata" sul podio, ma El Diablo darà il massimo per poter omaggiare il proprio pubblico non solo con la livrea speciale, ma anche con un risultato di rilievo (nella Sprint ha chiuso 18°).