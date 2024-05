MotoGP | Le Mans, Warm-Up: doppietta KTM con Acosta e Miller

Le previsioni minacciano pioggia per il Gran Premio di Francia di MotoGP a Le Mans, ma questa mattina il Warm-Up è andato in scena con la pista asciutta e con un pallido sole, ma anche con una temperatura decisamente più bassa rispetto a quella di ieri: 19 gradi quella dell'aria e 23 quella dell'asfalto.

A maggior ragione, tutti quanti si sono indirizzati sulla gomma soft al posteriore, che era già indicata come l'opzione primaria per la gara di oggi e lo è ancora di più con una temperatura inferiore rispetto a quella della Sprint di ieri.

Come sempre, i dieci minuti domenicali lasciano un po' il tempo che trovano, ma il più veloce è stato Pedro Acosta, che con la KTM della GasGas Tech3 ha girato in 1'31"520. Il campione del mondo della Moto2 ha preceduto l'altra RC16 di Jack Miller, che ha chiuso con un ritardo di 170 millesimi.

Terzo tempo per il padrone di casa Fabio Quartararo, che oggi sfoggia una livrea celebrativa sulla sua Yamaha e paga un ritardo di 243 millesimi su Acosta. Un millesimo più indietro c'è invece Marc Marquez, che è stato l'unico ad aver dedicato un giro a fare lo scrub delle gomme da bagnato nel caso in cui dovesse arrivare la pioggia nel pomeriggio.

L'otto volte iridato apre un poker tutto Ducati del quale fanno parte anche Franco Morbidelli, Pecco Bagnaia ed Alex Marquez. E' stata una mattinata importante per il campione del mondo in carica, che stamattina è tornato in sella alla sua prima moto, quella che aveva scartato per precauzione ieri dopo l'incidente in qualifica, e oggi sembra aver ritrovato il feeling giusto con un 1'31"778.

Continuando a scorrere la classifica, in ottava posizione c'è la KTM di Brad Binder, fin qui oggetto misterioso in questo weekend, davanti alla Ducati di Marco Bezzecchi, che oggi vorrà sicuramente provare a riscattare la delusione di ieri nella Sprint, nella quale è caduto quando occupava la seconda posizione.

La top 10 si completa con la prima delle Aprilia, che è quella di Miguel Oliveira, che precede proprio Aleix Espargaro. Solo 13° invece Maverick Vinales, che non ha iniziato nel migliore dei modi la sua domenica, visto che ha terminato il Warm-Up nella ghiaia della curva 2.

Tra le RS-GP si è infilato anche Enea Bastianini, 12°, mentre il leader del Mondiale Jorge Martin sembra aver badato soprattutto a stare lontano dai guai, visto che si è piazzato solamente 16° con un ritardo di sette decimi, nonostante avesse una gomma posteriore che più o meno aveva la stessa vita di quella che hanno montato i piloti che hanno chiuso nelle prime posizioni.

Ancora in grossa difficoltà le Honda, perché la prima delle RC213V è solamente in 17° posizione con l'idolo locale Johann Zarco. Ancora una volta quella di Luca Marini invece occupa mestamente la 22° ed ultima posizione con un gap di 1"3.