MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Francia

Dopo il grande spettacolo offerto a Jerez de la Frontera, con lo straordinario duello tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez che ha regalato il secondo successo stagionale al campione del mondo in carica, la MotoGP prosegue la sua campagna europea con il Gran Premio di Francia.

Da qualche anno a questa parte, Le Mans è il circuito che attira più pubblico nell'arco dell'intera stagione e spesso ha regalato delle gare thrilling. Quel che è certo è che dopo il Gran Premio di Spagna abbiamo una situazione apertissima grazie al primo zero stagionale di Jorge Martin, che ha permesso alla classifica di accorciarsi sensibilmente.

Ora il pilota del Prima Pramac Racing ha solo 17 lunghezze di margine nei confronti di Bagnaia, ma sono piuttosto vicini anche Enea Bastianini, Pedro Acosta, Maverick Vinales, Marc Marquez e Brad Binder, con un quadro che vede i primi sette della classifica iridata racchiusi in appena 33 punti. E occhio all'otto volte campione del mondo, che in Andalusia ha lottato per la vittoria in entrambe le gare, quindi sembra finalmente pronto a fare grandi cose con la Ducati.

In Spagna però si sono anche rivisti protagonisti che mancavano da un po', come ad esempio Marco Bezzecchi, che ha conquistato la prima fila ed ha chiuso sul podio, dimostrando che piano piano sta trovando il feeling anche con una Ducati GP23 che per il momento stava trovando più ostica rispetto alla GP22.

Non è stato un weekend semplice per l'Aprilia, che dopo le ottime cose mostrate a Portimao ed Austin, vorrà sicuramente provare a rifarsi in terra francese. Bisognerà poi capire se il lavoro svolto nei test da Honda e Yamaha permetterà ai due costruttori giapponesi di fare un passo in avanti e risollevarsi da un inizio di stagione molto complicato.

Di seguito, trovate il programma completo del weekend, la programmazione televisiva e quella dei LIVE di Motorsport.com.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Dorna

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio di Francia



Il Gran Premio di Francia ricalca ancora una volta il format tipico dei weekend europei della MotoGP, ma questa volta torna in pista anche la MotoE, che disputerà libere e qualifiche nella giornata di venerdì e le due gare in quella di sabato. Per quanto riguarda la MotoGP, orari tradizionali con la Sprint sabato alle 15 e la gara lunga domenica alle 14.

Venerdì 10 maggio



FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 16:15-16:45

Sabato 11 maggio



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 12 maggio



Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio di Francia



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Diretta anche delle due gare di MotoE al sabato.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche, della Sprint di MotoGP e delle due gare di MotoE al sabato. Diretta delle gare delle tre classi alla domenica.

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di Francia



Sabato 11 maggio



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 12 maggio



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP 2024: scopriamo il Circuito Bugatti di Le Mans

Il Circuito Bugatti di Le Mans è una delle configurazioni del leggendario circuito francese, dove tra poche settimane si terrà la 24 Ore del Campionato Mondiale Endurance. Il Gran Premio di Francia si svolge ininterrottamente dal 2000 ed è uno dei circuiti più frequentati del calendario, tanto che per l'edizione del 2023 è stato raggiunto il record di presenze per la MotoGP.

Le Mans è una pista ancora più corta di Jerez, quindi le gare del Gran Premio di Francia della MotoGP avranno ancora più giri rispetto alla Spagna. La gara lunga della classe regina sarà di 27 giri, mentre la Sprint di sabato sarà completata con un massimo di 13 giri. Inoltre, la Moto2 avrà una gara di 22 giri e la Moto3 una gara di 20 giri.