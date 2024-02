MotoGP | Quartararo: "Ho già un bel legame con Bartolini"

Max Bartolini è stato preso nel tentativo da parte della Yamaha di ritornare a competere al vertice, dopo essere passata da contendente al titolo nel 2021 e 2022 alla prima stagione senza vittorie in 20 anni nel 2023.

L'italiano è stato in precedenza il braccio destro di Gigi Dall'Igna alla Ducati, prima di essere contattato dalla Yamaha. Il marchio giapponese, inoltre, ha prelevato dalla Ducati anche l'ingegnere aerodinamico Marco Nicotra per la stagione 2024.

Alla fine dei test pre-stagionali, la Yamaha sembra aver trovato una maggiore velocità di punta dalla sua M1, ma i problemi di grip in assetto da qualifica che la affliggono da tempo non hanno ancora trovato una soluzione, lasciando piuttosto frustrato Quartararo.

Quartararo ritiene che non ci si possa aspettare che Bartolini abbia un grande impatto in questo momento, dato che il suo arrivo è molto recente nel progetto, ma dice che "ama molto" il suo modo di lavorare.

"Il fatto è che Max è arrivato pochi mesi fa, non so se due mesi, uno e mezzo", ha detto Quartararo. "Quindi non posso pretendere che capisca tutto. Deve capire la moto, ma il modo in cui stiamo lavorando è davvero buono, mi piace molto ed è per questo che sono molto motivato, perché sento che stiamo lavorando bene".

"Devo essere paziente perché non è mai un piacere arrivare e ritrovarsi a sei decimi da qualcuno. Ma credo che sia molto calmo e quando entro nel box e sono arrabbiato, lo guardo e lui ride perché sa che ci manca molto. Ma ha bisogno di tempo, tutti abbiamo bisogno di tempo e penso che arriveremo. Ma non adesso".

Quartararo ha aggiunto: "Davvero un bel legame. Parlo molto con lui, lo ritengo un grande. Il primo incontro con lui è stato di tre ore. Gli ho fatto domande, domande, domande e per lui è stato difficile perché arriva da una marchio che sta vincendo".

"È una grande sfida anche per lui e, prima di tutto per me stesso, voglio tornare a vincere, ma se qualcuno passa da un costruttore che ha vinto negli ultimi tre anni e si trasferisce, penso che sia una grande sfida per lui e voglio far parte di questa sfida per tornare al top".