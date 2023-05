MotoGP | Quartararo: "È il mio peggior momento in Yamaha”

Fabio Quartararo dovrà disputare la Q1 del Gran Premio di Francia. Sarà la terza volta in questa stagione che non si qualifica direttamente per la Q2, avendolo fatto solo quattro volte nelle sue prime quattro stagioni in MotoGP. Venerdì il francese ha terminato entrambe le sessioni fuori dalla top ten e ha chiuso la giornata al 12° posto nella classifica combinata, a tre decimi dal decimo posto. Queste prestazioni stanno diventando la norma per la Yamaha e per Quartararo, che è sconvolto dalla mancanza di opzioni per migliorare la sua moto.

Come ha descritto giovedì, l'aumento di potenza riscontrato quest'inverno sembra aver privato la M1 della sua forza in curva, e gara dopo gara Quartararo e la sua squadra stanno cercando invano di trovare assetti migliori per cercare di correggere questo problema.

Perché sei fuori dalla top 10?

“Non c'è una spiegazione. Non ho feeling con la moto. La moto è super aggressiva, non gira come al solito. Abbiamo perso tutti i punti di forza che avevamo. Anche se avevamo meno potenza, avevamo altri punti di forza. Quando trovi qualcosa in un settore, perdi qualcosa in un altro. Non si migliorano mai entrambi. Sembra che abbiamo più potenza, ma abbiamo perso maneggevolezza”.

Quali sono le tue difficoltà?

“Onestamente, i problemi sono sempre gli stessi. Non sappiamo perché abbiamo così tanti problemi, non riusciamo a trovare una soluzione. Siete in difficoltà. È qualcosa che non riusciamo a trovare. Dopo cinque gare non abbiamo ancora una base sulla moto. È una cosa frustrante, ma ho deciso di non arrabbiarmi e di rimanere calmo. Credo che mantenere la calma sia il modo migliore per trovare una soluzione, ma è davvero frustrante vedere che su ogni circuito siamo sempre più lenti, anno dopo anno. È complicato”.

Su tutti i circuiti?

Non importa su quale circuito. A Jerez, nel 2019 sono riuscito a fare 1'36"8, quattro anni dopo ho fatto 1'37"0. Non c'è miglioramento. Non possiamo dare il 100% della capacità della nostra moto. Il motore è migliorato, ma stiamo perdendo molti dei nostri punti di forza. Abbiamo migliorato di un punto dal 2019 al 2023. Anche se le prestazioni sono ancora molto inferiori, la velocità massima è migliorata. Ma la parte del ciclo è molto peggiore. È qui che siamo in difficoltà, dovremo trovare qualcosa perché abbiamo fatto un bel po' di gare, ci sono state le gare sprint, le gare, e non abbiamo ancora una base per la stagione. Ci stiamo ancora chiedendo cosa dobbiamo fare per avere un maggiore equilibrio sulla moto. Non è normale dopo così tante gare".

Fabio Quartararo

E la Q1 complicherà ancora di più la tua giornata domani...

“Certo, ma al momento questa è la nostra posizione. In quattro anni credo di essere arrivato in Q2 solo due volte, e quest'anno due o tre. È ancora molto frustrante, soprattutto perché stiamo spingendo al massimo. Sto lavorando più duramente che mai. È davvero frustrante vedere che, pur dando tutto quello che abbiamo, siamo così lontani. Siamo davvero in una situazione molto complicata, è il mio peggior momento in Yamaha".

Come ti sei trovato con il telaio che avevi già valutato a Jerez?

“Molto male. Da quest'anno, di tutte le novità che abbiamo provato da febbraio, non ne abbiamo usata nessuna [in gara], tranne il motore. Anche questa è una cosa piuttosto complicata: con ogni cosa che proviamo, nulla migliora. È questo che è complicato. Bisogna trovare una direzione in cui lavorare. Al momento, negli ultimi mesi, in ogni cosa che proviamo, nulla va meglio”.

Quali sono le tue difficoltà su questo circuito in particolare?

“Non posso descrivere le difficoltà. È semplicemente che ci manca qualcosa dappertutto. Il settore 3 è quello in cui c'è l'accelerazione [e] dalla curva 8 alla 9 ho un sacco di impennate. La potenza è un po' migliore, ma la moto gira meno, è molto più aggressiva. Si perde aderenza rispetto all'anno scorso. Tutte queste piccole cose che si accumulano a ogni curva ci fanno perdere molto tempo. Tutti i problemi che abbiamo non sono solo in alcune curve, ma ovunque. Manca l'aderenza, la moto si muove un po', non riusciamo ad avere la migliore accelerazione e quindi in tutte le curve siamo in difficoltà. Onestamente, raramente ho avuto una moto che si muove così tanto. Non mi dispiacerebbe che si muovesse così tanto se le prestazioni fossero buone. Qui, invece, non stiamo andando bene e si muove. È questo che è frustrante e preoccupante”.

Pensi di poter fare una sorpresa questo fine settimana?

“È più complicato prevedere un ottimo risultato quando si fatica dall'inizio della stagione e non si riesce a trovare una soluzione, un miglioramento. Quello che è certo è che darò il 100% ogni fine settimana, come faccio ogni fine settimana, ma dobbiamo trovare qualcosa perché in tutta la mia carriera non ho mai fatto così tanti cambiamenti come quest'anno. Questo è l'aspetto più importante. Fai tanti cambiamenti e non riesci a trovare una base per la stagione”.

È difficile avere solo due Yamaha?

“È uno svantaggio, ma non voglio dire che sia peggio dell'anno scorso. Onestamente, l'anno scorso non si poteva fare un confronto con Dovi o Darryn [Binder]. Darryn veniva dalla Moto3, non ci si poteva aspettare che facesse dei primi 10 posti. Dovizioso è stato fuori per un anno e sappiamo che quando ci si ferma per così tanto tempo e si rientra è difficile. Di sicuro abbiamo bisogno di un team satellite che funzioni con due piloti veloci”.

Alla Safety Commission, intendi parlare con i commissari o semplicemente ascoltarli?

“Parlerò perché vorrei avere delle spiegazioni, soprattutto in relazione a Jerez. Abbiamo chiesto spiegazioni e non ce ne hanno date. Sarebbe un po' normale conoscere la loro opinione su questo incidente. Trovo un po' strano che non ci diano alcuna spiegazione. Voglio parlare, voglio spiegazioni, voglio sapere se ci saranno cambiamenti. Lo spero, perché per me il loro lavoro non è ben fatto, soprattutto in situazioni come questa”.