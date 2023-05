MotoGP | Le Mans, Libere 2: Miller si conferma, Quartararo in Q1

E' stata davvero serratissima la lotta per entrare direttamente nella Q2 del Gran Premio di Francia di MotoGP di domani mattina, con la pioggia che ha graziato il secondo turno di prove libere, dando vita ad un finale incandescente, che è stato un vero e proprio festival di caschi rossi.

Si parte però da una conferma perché, proprio come questa mattina, davanti a tutti si è issato Jack Miller. L'australiano della KTM è stato anche il solo capace di infrangere la barriera dell'1'31", fermando il cronometro su un 1'30"950 che ha tenuto la sua RC16 in cima sia alla classifica della FP2 che a quella della cumulativa.

Nonostante una scivolata nelle prime fasi alla curva 9, ha fatto un bel passo avanti invece Aleix Espargaro. Il pilota di Granollers ha portato la sua Aprilia in seconda posizione, con un ritardo di soli 119 millesimi nei confronti di Miller. La Casa di Noale, che oggi ha riproposto le alette sulla forcella che si erano viste nel pre-campionato, ha portato in Q2 anche Maverick Vinales, autore del sesto tempo a 392 millesimi.

Tra le due RS-GP c'è un terzetto di Ducati che è capitanato da quella con i colori Mooney VR46 affidata a Marco Bezzecchi, che ha chiuso a due decimi dalla vetta. A seguire ci sono le due del Prima Pramac Racing, con Jorge Martin, uno dei tanti piloti scivolati alla curva 7, che ha avuto la meglio sul padrone di casa Johann Zarco: le due Desmosedici GP della squadra di Paolo Campinoti sono separate tra loro da appena 41 millesimi.

Per il momento sembra un pelino più in difficoltà l'altro pilota della KTM, il sudafricano Brad Binder, anche se sicuramente non ci si può lamentare di un settimo tempo a quattro decimi dalla vetta, che di fatto conferma lo step fatto dalla Casa austriaca anche su una pista diversa da Jerez, dove molti avevano imputato alla sua competitività la possibilità di aver fatto dei test su quella pista con Dani Pedrosa. Cosa che invece non è successa questa volta in Francia.

In ottava posizione, Marc Marquez è riuscito a centrare l'accesso diretto alla Q2, anche se la sua non è stata una sessione semplice. L'otto volte campione del mondo sembra aver promosso il telaio Kalex, utilizzandolo anche nella FP2, ma nel finale è anche incappato in una scivolata piuttosto rovinosa alla curva 9. Resta il fatto che, pur essendo fermo dalla prima gara dell'anno, è stato l'unico pilota Honda ad entrare in Q2, con Alex Rins che si ritrova 13° e Joan Mir che è precipitato addirittura in 18° posizione oltre a cadere alla curva 7.

Alla voce sessione complicata non si può non citare anche Pecco Bagnaia. Il campione del mondo non sembra essere riuscito a trovare il bilanciamento ideale per la sua Ducati, alternandosi tra una moto più lunga ed una più corta. Solo sotto alla bandiera a scacchi è riuscito a realizzare l'1'31"467 che lo ha portato in nona posizione e quindi in Q2, ma la sensazione è che nel suo box ci sia parecchio lavoro da fare in vista di domani. Dietro di lui poi Alex Marquez è l'ultimo ad averla centrata, nonostante una caduta alla curva 7.

Non è andata altrettanto bene a Luca Marini. Dopo essere stato velocissimo nella FP1 di stamani, il pilota della Mooney VR46 non è riuscito a migliorarsi tanto quanto la concorrenza e si ritrova 11° ed in Q1 per appena 3 millesimi. Escluse dalla Q2 anche le due Yamaha, con Fabio Quartararo 12° anche sulla pista di casa, staccato di sette decimi, e Franco Morbidelli addirittura 16° dopo una scivolata alla curva 14 nelle prime fasi. "El Diablo" non ha nascosto un certo nervosismo, perché era evidente quanto fosse già al limite, visto il discreto numero di tentativi abortiti dopo qualche errore di troppo in staccata.

Tra gli esclusi poi c'è anche Fabio Di Giannantonio, 17°, oltre a Danilo Petrucci e Lorenzo Savadori. Il "Petrux", al ritorno sulla Ducati ufficiale al posto dell'infortunato Enea Bastianini ha visto crescere a due secondi il suo distacco dalla vetta, scivolando anche alla curva 7. Il collaudatore dell'Aprilia, che sostituisce Miguel Oliveira alla RNF Racing, è caduto alla curva 11 ed è 21° a 2"5. A terra, alla curva 4, c'è finito anche Augusto Fernandez, 14° con la KTM della GasGas Tech3.