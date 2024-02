MotoGP | Puig: “La Honda a settembre sarà molto diversa da ora”

In casa Honda si sta lavorando alacremente per tornare ai fasti di un tempo e le prime differenze tra la moto dello scorso anno e quella del 2024 si sono viste già nei primi test di Valencia dello scorso novembre. A Sepang, dove la scorsa settimana si sono tenuti i test pre-stagionali, abbiamo potuto vedere una RC213V ancora differente, secondo quanto hanno riferito i due piloti ufficiali Joan Mir e Luca Marini.

Oggi, in occasione della presentazione Honda tenutasi a Madrid, abbiamo potuto scoprire anche la nuova livrea della moto, che per la prima volta non ha il dominio dei colori Repsol. L’era post Marc Marquez è iniziata e la Casa di Tokyo sta continuando il suo incessante lavoro per provare a ridurre il gap dai team di vertice.

Lo conferma anche Alberto Puig, team manager HRC MotoGP, che ai microfoni dei media, tra cui Motorsport.com, ha espresso la propria soddisfazione nel vedere come sono andati i test in Malesia: “I test di Sepang sono stati molto interessanti perché avevamo bisogno di trovare una direzione. Abbiamo tante cose da migliorare, ma il passo è stato interessante. I piloti hanno visto la differenza da Valencia, abbiamo ancora molte cose da migliorare, ma abbiamo compiuto dei passi avanti interessanti. Cercheremo sfruttare concessioni e di tornare a quelle posizioni che ci appartengono”.

Joan Mir, Luca Marini, Squadra Repsol Honda Photo by: Repsol Media

Puig entra poi nello specifico, raccontando su cosa Honda ha lavorato per compiere questi passi avanti che abbiamo visto: “Si è trattato di rivedere un po’ tutto, c’era la questione del peso che era importante migliorare. Si prova sempre ad arrivare al limite, nelle corse non puoi mai essere contento, devi sempre migliorare, vale sia per i piloti sia per i tecnici. Siamo contenti, abbiamo due piloti giovani e tanta voglia di migliorare”.

“La moto è cambiata molto”, prosegue Puig. “Per togliere peso bisogna riprogettare molte parti e noi abbiamofatto lavoro esaustivo in poco tempo. Per quanto riguarda il motore, è stato rivisto in molte parti, che è più difficile che rifarlo da zero. Durante la stagione la svilupperemo, probabilmente a settembre sarà molto diversa”.

Dunque, sfruttando le concessioni previste dal regolamento, Honda ha intenzione non solo di continuare a lavorare sulla RC213, che prevede possa cambiare molto da inizio a fine stagione. L’approccio, dunque, è completamente diverso rispetto a poco tempo fa: “Gli ultimi anni non sono andati bene per molti motivi. Ora si sono poste le basi per iniziare un recupero reale. Speriamo di ricucire il gap, sarebbe molto bello pensare alla possibilità di lottare per il podio e di vincere gare, magari dopo l’estate. È il nostro obiettivo. Siamo contenti, abbiamo due piloti giovani che daranno il massimo”.

Inizia ora un nuovo periodo storico per Honda, che vede tra le sue fila Mir e Marini, con quest’ultimo subentrato al posto di Marc Marquez. Dopo ben 11 stagioni, l’otto volte iridato ha scelto un cammino diverso, ma non ha mai escluso di poter incrociare di nuovo la propria strada con quella di Honda. Tuttavia, al momento Puig nutre qualche dubbio: “Marc tornerà? Non lo so, sono diretto. Dal nostro punto di vista, il fatto che non ci sia non ci mette meno pressione”.