MotoGP | Honda: ecco le nuove RC213V con i colori HRC

Non c'è più Marc Marquez, ma questa non è la sola rottura con il passato per la Honda. Anche se questo è il 30° anno della partnership con Repsol ed oggi la Casa giapponese ha presentato la sua squadra ufficiale di MotoGP a Madrid, nel quartier generale del colosso petrolifero spagnolo, non è più quest'ultimo a dominare sulle carene della RC213V.

L'anticipazione data qualche settimana fa da Motorsport.com ha trovato conferma: il marchio dell'ala dorata ha deciso di tornare ad essere più presente anche nella livrea e i colori principali sono il blu ed il rosso della HRC e sul lato della carena c'è la scritta Honda molto grande. Gli spazi dedicati all'arancione della Repsol si riducono molto e si vedono solo nella parte più bassa della carena, sul cupolino e sul codone. E a far da collante è proprio il rosso, che di fatto è il colore presente in entrambi i marchi.

Per la Honda si tratta di una sorta di anno zero, proprio perché dopo 11 anni non c'è più Marquez, che ha deciso di passare sulla Ducati del Gresini Racing, ma anche perché il colosso di Tokyo ha bisogno di riscattare il periodo più deludente della sua parentesi in MotoGP: l'ultima vittoria infatti risale ormai al 2021 ed anche le apparizioni sul podio sono state molto più che sporadiche negli ultimi due anni.

Gli sforzi per cercare di ritrovare la competitività sono stati più che evidenti nel corso dell'inverno, perché la RC213V ha cambiato forma ed è impossibile non notarlo. In Giappone hanno lavorato tantissimo sul fronte dell'aerodinamica, ma anche sotto alle carene, perché si parla di una moto che è circa 8 kg più leggera rispetto all'antenata, ma che è anche più allineata a quelle della concorrenza, quindi è più lunga e più bassa. Un'evoluzione piuttosto evidente anche a vista d'occhio.

Novità anche per quanto riguarda la line-up, perché accanto al confermato Joan Mir, che dovrà provare a riscattare un primo anno da dimenticare e si è preso la squadra di Marquez per provarci, è arrivato Luca Marini. Il pilota italiano è stato scelto soprattutto perché considerato un bravo collaudatore, che può aiutare la Honda a tornare al livello dei migliori, approfittando anche del nuovo sistema di concessioni, che garantirà maggiori libertà di sviluppo.

La RC213V del Team Repsol Honda Photo by: Repsol Media

Su tutte la possibilità di effettuare test privati con i piloti titolari e con un gran numero di gomme a disposizione. Ma anche il non dover congelare il motore e modificarlo in corso d'opera può essere un grande vantaggio. Senza dimenticare la possibilità di omologare un terzo pacchetto aerodinamico nel corso della stagione.

Tornando a Marini, per Luca si tratta di una grande opportunità, perché per la prima volta sarà un pilota ufficiale, ma soprattutto recide un po' il cordone ombelicale che lo teneva legato al fratello Valentino Rossi, visto che negli ultimi cinque anni aveva difeso i colori della squadra del fratello. Guardandola da un'altra prospettiva però può essere anche una sorta di chiusura del cerchio, perché il pilota marchigiano arriva proprio dove era iniziata l'avventura leggendaria del #46 nella classe regina, prima del grande tradimento del 2004 con il passaggio alla Yamaha. E chissà che non possa essere proprio lui a riportare la Honda al successo, regalandosi anche quella che sarebbe la sua prima, e tanto attesa, affermazione in MotoGP...