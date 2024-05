MotoGP | Martin: “Pecco è forte, ma battere Marc è più difficile"

Nessuno ha vinto più Sprint di Jorge Martin da quando la MotoGP ha introdotto il nuovo format. Tuttavia, al Montmelo il leader del mondiale ha dovuto fare i conti con un sabato non perfetto come al solito e si è accontentato di una quarta posizione. I danni sono stati limitati a dovere, perché il suo avversario principale, Pecco Bagnaia, è finito nella ghiaia quando stava dominando.

Il sabato del portacolori Prima Pramac è iniziato in salita, con una caduta in qualifica che ha condizionato la posizione di partenza, relegandolo al settimo posto: Dalla qualifica le cose hanno iniziato a peggiorare. Quando sono caduto, avevo più angolo, più velocità e più gas del giro precedente. È una combinazione che di solito non viene bene. Se fosse venuta bene, la pole sarebbe stata la mia, ve lo posso assicurare! Già alla Curva 1 avevo migliorato di un decimo il mio tempo, ma chiaramente la qualifica condiziona. Stare in terza fila non è il massimo. Credevo di poter sorpassare qualche pilota e mettermi in terza e quarta posizione alla partenza, ma è stato il contrario. Non ho nemmeno potuto provare la partenza e questo ha reso tutto imprevedibile”.

Da lì, una gara in rimonta: “. Poi sono partito molto male, mi sono quasi toccato con Rins e ho dovuto chiudere il gas. Alla prima curva ero decimo o undicesimo. Ho provato a recuperato molto nelle prime curve e forse questo ha fatto surriscaldare la gomma posteriore da lì non avevo grip. Ho dovuto usare molto l’anteriore per provare a fare i tempi, ma ero molto al limite. Quindi dobbiamo capire perché soffro tanto quando sono dietro. Quando sono da solo il mio ritmo è più rapido, ma dietro si surriscalda tutto. Ho fatto quello che potevo. Alla fine, una quarta posizione non è così male, vediamo se domani posso migliorare la posizione”.

In una Sprint non particolarmente brillante come di consueto, il leader del mondiale riesce comunque a incrementare il proprio vantaggio in campionato su Bagnaia e mantiene un gap di 37 punti su Marquez, secondo: “Le gare sono molto lunghe, oggi abbiamo visto che fino all’ultima curva non si può dire mai nulla. Chi è caduto forse andava oltre il limite, io avevo un po’ di margine magari. Ma preferisco soffrire e finire quarto piuttosto che divertirmi e cadere. Quindi nel male siamo andati bene. Per domani il ritmo è forte e penso che con la gomma media ne abbia un po’ di più di quello che avevo con la soft. Spero che la gara sia un po’ più lenta di come sia stata oggi, soprattutto all’inizio. Però se quelli davanti iniziano così, non so come arriveranno a fine gara”.

Al Montmelo si sono viste tante cadute oltre a quella di Bagnaia e Martin fatica a trovare una spiegazione: “Tutte le cadute che abbiamo visto oggi sono state stranissime. Quella di Pecco è stata simile alla mia a Jerez, con la moto molto dritta. Però è chiaro che forse essere al comando non è la cosa migliore su questa pista. Ma né lui né nessun altro si aspettava che Pecco commettesse questo errore. Oggi comunque abbiamo visto una buona gara, vincere è molto complicato perché penso che i primi sei abbiano tutti la possibilità di vincere la gara di domani. Vedremo cosa succede”.

Nonostante lo zero odierno, Bagnaia è ancora temibile sulla distanza in campionato. Tuttavia, Martin ritiene che l’avversario più pericoloso sia Marc Marquez: “Il campionato è molto largo e penso che loro due siano i più forti per il mondiale. Poi ci sono molti fattori, un giorno vince Aleix, un altro giorno c’è Acosta, poi Binder. Ma è chiaro che lottare contro Marc Marquez, che è un otto volte campione del mondo, è la cosa più difficile. Però Pecco è tra i più forti, quindi la sfida è enorme. Io farò il possibile per batterli entrambi”.