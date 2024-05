MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Catalogna

La corsa al titolo della MotoGP è pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo con il settimo appuntamento, il Gran Premio di Catalogna, che si disputa sul circuito di Montmeló. Lo scorso anno l'appuntamento andato in scena alle porte di Barcellona ha rappresentato una delle sliding doors della stagione, con un Pecco Bagnaia che sembrava lanciatissimo verso il titolo che era stato vittima di un bruttissimo incidente al via, con la KTM di Brad Binder che gli era passata sulla gamba destra.

Un crash che il pilota della Ducati si è "portato dietro" per diverse gare, permettendo a Jorge Martin di recuperare il gap e di arrivare a contendergli il titolo fino all'ultima gara. Tra le altre cose, il piemontese ha un conto aperto con il tracciato catalano, perché anche nel 2022 la sua corsa era durata solo poche centinaia di metri prima che venisse disarcionato dalla sua Ducati da Takaaki Nakagami.

La sua speranza, dunque, è che questa volta il weekend gli possa sorridere, anche perché ha bisogno di riscattare una Le Mans dove il suo rivale è stato praticamente perfetto, firmando una doppietta che lo ha portato a +38, mentre Pecco si è ritirato nella Sprint ed ha chiuso solamente terzo nella gara lunga, alle spalle anche di chi vorrà fare da terzo incomodo nella gara di casa, ovvero Marc Marquez.

Il pilota del Gresini Racing ha sfoderato due rimonte strepitose in Francia, risalendo dal 13° posto in griglia al secondo finale sia nella Sprint che nella gara lunga, quindi sembra pronto per piazzare la prima zampata in sella alla Ducati.

Senza dimenticare che un anno fa Montmeló vide un vero e proprio dominio Aprilia, con Aleix Espargaro a firmare una bellissima doppietta. Dunque, anche le RS-GP vorranno provare ad essere della partita, soprattutto con un Maverick Vinales che è ancora agganciato al trenino della lotta per il titolo. Così come Pedro Acosta vorrà provare a riscattare il suo primo ritiro in MotoGP arrivato a Le Mans, magari inserendosi nella contesa per la vittoria.

Bisognerà capire poi se i test privati svolti la scorsa settimana al Mugello possano aver aiutato la Honda e la Yamaha ad uscire dalle sabbie mobili in cui si trovano ormai dalla passata stagione. Di seguito, potete trovare il programma completo del weekend, oltre alla programmazione TV e quella dei LIVE offerti da Motorsport.com.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Marc Fleury

MotoGP 2024: gli orari del Gran Premio di Catalogna



Il Gran Premio di Catalogna ricalca ancora una volta il format tipico dei weekend europei della MotoGP, e in pista ci sarà anche la MotoE, che disputerà libere e qualifiche nella giornata di venerdì e le due gare in quella di sabato. Per quanto riguarda la MotoGP, orari tradizionali con la Sprint sabato alle 15 e la gara lunga domenica alle 14.

Venerdì 24 maggio



FP1 MotoE: 8:30-8:45

FP1 Moto3: 9:00-9:35

FP1 Moto2: 9:50-10:30

FP1 MotoGP: 10:45-11:30

FP2 MotoE: 12:25-12:40

FP2 Moto3: 13:15-13:50

FP2 Moto2: 14:05-14:45

FP2 MotoGP: 15:00-16:00

Qualifiche MotoE: 16:15-16:45

Sabato 25 maggio



FP3 Moto3: 8:40-9:10

FP3 Moto2: 9:25-9:55

P MotoGP: 10:10-10:40

Qualifiche MotoGP: 10:50-11:30

Gara 1 MotoE: 12:15

Qualifiche Moto3: 12:50-13:30

Qualifiche Moto2: 13:45-14:25

Sprint MotoGP: 15:00

Gara 2 MotoE: 16:10

Domenica 26 maggio



Warm-Up MotoGP: 9:40-9:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00

MotoGP 2024: come posso vedere il Gran Premio di Catalogna



Sky Sport MotoGP HD (canale 208 di Sky) e Now: diretta integrale di tutte le sessioni del weekend e delle gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. Diretta anche delle due gare di MotoE al sabato.

TV8 HD (canale 8 del digitale terrestre): diretta delle qualifiche, della Sprint di MotoGP e delle due gare di MotoE al sabato. Differita delle gare delle tre classi alla domenica.

MotoGP 2024: i LIVE di Motorsport.com del Gran Premio di Catalogna



Sabato 25 maggio



Qualifiche MotoGP: dalle ore 10:20

Sprint MotoGP: dalle ore 14:30

Domenica 26 maggio



Gara MotoGP: dalle ore 13:30

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: MotoGP

MotoGP 2024: scopriamo il circuito di Barcellona

Il Circuito di Barcellona-Catalunya ospita le gare del Campionato Mondiale di Motociclismo dalla stagione 1992, come complemento al GP di Spagna. Lo ha fatto prima come Gran Premio d'Europa e poi come Gran Premio di Catalogna. Ha lasciato momenti storici da ricordare nella classe regina, come la vittoria di Valentino Rossi su Jorge Lorenzo nell'edizione 2009 o quella di Alex Crivillé su Tadayuki Okada nel 1999, anno in cui il catalano divenne campione del mondo.

Il circuito di Montmeló è più lungo di quello di Le Mans, quindi le gare del Gran Premio di Catalogna della MotoGP si disputeranno su meno giri. La gara lunga della classe regina sarà di 24 giri per un totale di 111,77 chilometri, mentre la Sprint di sabato sarà di 12 giri. Inoltre, la Moto2 avrà una gara di 21 giri e la Moto3 di 18 giri, entrambe di domenica.

Lunghezza della pista

4.6 km Larghezza della pista

12 metri Curve 14 (8 a destra e 6 a sinistra) Rettilineo più lungo

1.047 metri