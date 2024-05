MotoGP | Espargaro: "Ho messo pressione a Pecco e lui ha sbagliato"

Ormai non ci sono più grossi dubbi sul fatto che Aleix Espargaro sia il Re di Barcellona e non solo perché la pista catalana sorge a pochi chilometri da Granollers, la sua città natale. Dopo la doppietta del 2013, il pilota dell'Aprilia ha vissuto un sabato da sogno, firmando la pole position, con tanto di record, e poi si è preso la vittoria in una Sprint che è stata una vera e propria gara ad eliminazione.

Con il pochissimo grip offerto dall'asfalto, era fondamentale non mettere sotto stress le gomme e chi ha esagerato lo ha pagato alla distanza. La cosa curiosa, infatti, è che sono ben tre i piloti che sono caduti quando erano al comando: prima è toccato alla rivelazione Raul Fernandez alla curva 9 nel corso del quinto giro. Due tornare più tardi a Brad Binder alla curva 5. Ma la più clamorosa è stata la scivolata nello stesso punto del campione del mondo in carica Pecco Bagnaia, perché è avvenuta proprio all'ultimo giro, servendo sul piatto d'argento il successo ad un Aleix che era lì a mettergli pressione a poco più di mezzo secondo.

"E' bello andare forte, stare davanti e fare show, ma la cosa importante è arrivare in fondo. Bisogna usare anche la testa, perché sapevamo che sarebbe stata una gara molto tattica. Quando ho visto che giravano in 1'39" basso mi sono detto che non aveva senso provare a tenere questo passo con il poco grip che c'era e con lo sterzo che si chiudeva in continuazione", ha detto Espargaro ai microfoni di Sky Sport MotoGP, sottolineando quanto sia stato fondamentale rimanere sempre calmi e gestire.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Infatti davanti hanno iniziato a fare degli errori e io piano piano ho potuto sorpassare sia Martin che Acosta. Quando poi mi sono avvicinato a Bagnaia mi si è alzata la pressione della gomma anteriore, quindi ho preferito rimanere a mezzo secondo e spingere per vedere se avrebbe fatto un errore, e lo ha fatto", ha aggiunto.

Nonostante l'errore, Aleix ha voluto rendere omaggio alla corsa molto decisa che aveva fatto Bagnaia fino a quel momento: "Con Pecco ho avuto un'opzione per passarlo, perché ero all'interno, ma lui ha chiuso e io ho cercato di essere pulito perché non volevo toccarlo. Quando perdi un'opportunità con un pilota veloce come lui, è sempre difficile averne un'altra. Meno male che alla fine ho potuto mettergli pressione e che lui ha sbagliato, ma poche volte avevo visto un Pecco così incisivo, così cattivo. Oggi si sarebbe meritato la vittoria".

Infine, ha dedicato una carezza anche a Fernandez, che per la prima volta si era ritrovato a lottare per le posizioni di vertice con l'Aprilia di Trackhouse: "Raul oggi era velocissimo, ma se ti metti davanti, in aria libera, anche io, Pecco e Pedro avremmo potuto fare due giri così esplosivi, ma poi sappiamo che finisci per mettere in crisi le gomme e sei finito. Spero che Raul sia contento della sua velocità, è bellissimo vedere un'altra Aprilia davanti, ma deve capire che deve essere più tranquillo, perché le gare sono molto lunghe".