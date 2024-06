MotoGP | Martin: “Non devo difendere Pramac, è il team migliore”

Come in tutti i fine settimana della stagione, Jorge Martin ha conquistato l’accesso diretto alla Q2 in un venerdì complicato per molti piloti su una pista di velocità elevatissime che ha causato alcune difficoltà al leader del campionato. “È stata un po’ come a Barcellona, dove il venerdì ho faticato un po’ di più, ma siamo riusciti a passare in Q2 diretta, che è la cosa più importante”, ha sottolineato il portacolori Pramac alla fine della giornata. “In termini di ritmo siamo lì con i migliori, penso che dobbiamo solo migliorare un po’ il time attack”, ha spiegato in vista della Q2 di sabato.

Chi invece non ha sbagliato è stato Pecco Bagnaia, che ha abbassato il crono fino quasi a sfiorare il record della pole dell’anno scorso. “Ha fatto un gran tempo, penso che in termini di ritmo siamo abbastanza simili. Non ho potuto vedere i dati di Marc Marquez, ma penso che con la gomma morbida all’inizio sia andato molto veloce. Ora bisogna guardare con quali gomme ha lavorato il resto dei piloti per capire il ritmo di ognuno”, ha spiegato. “La sessione della mattina non è andata bene, non funzionava nulla. Con la gomma morbida è stato complicato, ma non ero preoccupato perché sapevo che con la gomma media nel pomeriggio avrebbe funzionato tutto. Mi sono sentito a mio agio”.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Dopo un giovedì molto intenso e pieno di notizie e di voci, tornare in moto è stato rilassante per Martin: “È chiaro che con la moto ti diverti in maniera diversa. Preferisco stare in moto a guidare piuttosto che stare fuori a schivare pallottole (ovvero le domande dei giornalisti, ndr). Ma bisogna accettarlo, è parte del lavoro e sono anche contento di farlo”.

Uno dei temi caldi del giovedì è stato il “no” categorico di Marc Marquez a Pramac, l’attuale team di Martin, a cui è stata chiesta un’opinione a riguardo: “Non c’è molto altro da dire, l’anno scorso è stato il miglior team del mondo, primo nella classifica team, con questo ho detto tutto. Al momento è il miglior team in MotoGP”.

Martin ha dimostrato sempre di essere una roccia e di non essere influenzato dalle voci e dalle notizie, negative o positive. Tuttavia, nelle ultime ore si sta facendo spazio il rumor che vedrebbe Pramac lasciare Ducati per andare in Yamaha. Questo potrebbe finire per influenzare i membri del team di Paolo Campinoti quando ancora mancano molte gare prima di fine stagione.

Martin però non crede che si venga a creare questa situazione: “Questa mattina Gino Borsoi ha detto che il team continuerà con Ducati l’anno prossimo, chiedetelo a lui. Questi rumors non condizioneranno nessuno, al team importa poco se lavora con una Ducati, una Yamaha o una Kawasaki”. Quando gli è stato chiesto chi perderà di più in questa situazione tra Pramac e Marquez, Martin ha sviato rispondendo: “Chiedetelo a lui”.