MotoGP | Miller rassegnato a cedere la sua KTM ufficiale ad Acosta

Sebbene Pedro Acosta abbia chiarito di essere felice in GasGas Tech3 e di aver sentito fin dal primo momento il pieno sostegno della Casa, la prossima stagione passerà al team ufficiale KTM dove, se non ci saranno cambiamenti radicali all'ultimo minuto, farà coppia con il sudafricano Brad Binder.

Jack Miller è consapevole della situazione e, desideroso di continuare il progetto della Casa di Mattighofen, si adatterebbe alla situazione ed accetterebbe volentieri di correre con Tech3.

"Penso che il mio contributo sia stato sufficiente e continuerà a esserlo", ha dichiarato Miller giovedì al Mugello. "Ci sono ancora molte gare da disputare e chi può dire cosa succederà? Non ho firmato per questo progetto per andarmene dopo due anni, non è mia intenzione, perderò il mio posto?", si è chiesto.

"Ovviamente capisco la situazione, hanno un rookie estremamente veloce e se fossi in KTM mi dispiacerebbe perderlo. Capisco che devono fare quello che devono fare. Abbiamo fatto molti progressi in questo progetto e penso che potremo continuare a progredire con questa moto in modo che possa essere quella che fermerà la Rossa", ha aggiunto riferendosi alla Ducati, l'attuale dominatrice della griglia della MotoGP.

Di fronte alla scelta di unirsi a Tech3 o di cercare un futuro incerto al di fuori dell'ombrello KTM, Miller vede ora la struttura satellite come una buona opzione. "Ovviamente. L'ho sempre detto. Sono fermamente convinto che Tech3 non sia più un team satellite. In effetti, come sappiamo, è una moto factory dipinta di rosso. Come ho detto, non ho firmato per andarmene dopo due anni senza averne raccolto i frutti", ha insistito, chiedendo un rinnovo.

Miller si considera una parte importante della crescita della RC16 negli ultimi due anni e vuole continuare a partecipare al suo sviluppo, che ritiene non sia ancora completo.

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Questo progetto richiede tempo, è quello che stiamo facendo al momento, ecco perché stiamo avendo questi alti e bassi. Stiamo costruendo qualcosa di buono, è così. Non ho mai perso di vista questo aspetto, voglio capire la mia moto e migliorarla, non ho mai rinunciato a questo nel mio lavoro fuori dalla pista, non è mai venuto meno. Al contrario, lavoro più duramente che mai", ha detto l'australiano, che ha anche colto l'occasione per sottolineare quanto si senta a suo agio con il marchio austriaco.

"Amo le persone della KTM, penso che abbiano fatto un lavoro eccezionale in un tempo molto breve. Non credo che l'avventura sia finita, non mi arrenderò al primo ostacolo. Vedremo. Penso che abbiamo quattro piloti fantastici e se devono ridistribuire i posti, che li ridistribuiscano e noi andremo avanti", ha proposto.

Miller vuole ricordare anche che quando ha scelto KTM non tutti avrebbero seguito il suo esempio.

"È abbastanza facile quando lo fai da molto tempo. Forse sto facendo qualcosa di giusto perché due anni fa nessuno voleva questo posto, e si può dire che ho rinunciato alla moto migliore della griglia per prendere questo posto", ha detto l'ex pilota Ducati.

"Ora, diciamo che è un posto conteso, quindi penso che abbiamo fatto un buon lavoro e che andrà sempre meglio. Ci sono alti e bassi e io sto lavorando con la squadra. Mi sto attenendo al mio lavoro, rimanendo concentrato su ciò che è importante. I risultati arriveranno", ha detto il ragazzo di Townsville, che in 26 gare da quando è entrato in KTM ha ottenuto solo un podio (3°) a Jerez l'anno scorso.