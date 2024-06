MotoGP | Pramac chiude la porta a cedere una Ducati GP25 a Marquez

L'appello lanciato giovedì da Marc Marquez alla Ducati per costringere la Casa italiana a fornire una moto ufficiale al team Gresini nel 2025 è stato raccolto dal team manager del Prima Pramac Racing, Gino Borsoi, alla partenza del Gran Premio d'Italia di venerdì, in quanto l'ex pilota ha dichiarato che non rinuncerà a una delle due moto che saranno a disposizione della sua squadra il prossimo anno.

Pramac ha in mano un contratto con la Ducati per il 2025 e il 2026 che manterrebbe lo status che ha avuto negli ultimi anni, quello di una squadra associata al costruttore con accesso a due moto ufficiali, e sta a loro esercitarlo e renderlo effettivo. Dall'altra parte, però, ha un'offerta per unirsi alla Yamaha e diventare un team satellite del costruttore giapponese.

Giovedì, quando Marc Marquez è stato colto di sorpresa dalla soffiata della Ducati ai media secondo cui Jorge Martin sarà il compagno di squadra di Pecco Bagnaia l'anno prossimo nel team ufficiale Ducati, l'attuale pilota di Gresini ha lanciato un'occhiataccia alla Casa bolognese, assicurando "Pramac non è un'opzione per me", senza conoscerne bene le ragioni.

Il rifiuto di entrare a far parte del team di Paolo Campinoti e di avere una GP25 l'anno prossimo con il pieno supporto della Casa, lo stesso status che ha ora Martin, è un appello al costruttore affinché rompa con Pramac o lo costringa a cedere una delle moto ufficiali a Gresini l'anno prossimo.

Parlando ai microfoni di DAZN, Borsoi ha escluso questa possibilità ed ha lanciato il guanto di sfida quando gli è stato chiesto di valutare il duro rifiuto di Marquez di firmare un contratto con Pramac.

"Abbiamo molto rispetto per un otto volte campione del mondo, posso solo dire che Pramac è una grande squadra, siamo una grande famiglia ed ogni anno facciamo un lavoro sempre migliore. Nel 2023 abbiamo fatto la storia e vinto il campionato a squadre, la prima volta che un team privato ci riusciva, eravamo in lotta per il campionato del mondo e quest'anno Jorge Martin è in testa al campionato ed abbiamo una nuova opportunità. Ogni volta che scendiamo in pista siamo una squadra migliore", ha detto Borsoi.

L'ex pilota è andato oltre e quando gli è stato chiesto se l'idea fosse quella di rimanere con la Ducati o di passare alla Yamaha, ha insistito ancora. "Abbiamo le due Ducati ufficiali e l'anno prossimo continueremo così", ha detto, chiudendo la porta a qualsiasi concessione di cedere una delle sue moto 2025 a Marc Marquez.

Una simile presa di posizione renderebbe ancora più probabile che l'otto volte campione rinunci, dopo un solo anno, a guidare una Ducati privata per iniziare una nuova avventura sotto l'ala della Red Bull nella struttura KTM, nel team ufficiale o alla GasGas Tech3.