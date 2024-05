MotoGP | Bezzecchi: "Ho sbagliato, è sempre difficile da accettare"

Nella Sprint di Le Mans abbiamo ritrovato Marco Bezzecchi, in difficoltà nelle prime gare della stagione, ma sempre più sicuro e a suo agio con la Desmosedici GP23 con il passare dei weekend. In Francia si è mostrato competitivo e in grado di inseguire Jorge Martin, dominatore assoluto del weekend, ma non tutto è andato come sperato. Una caduta alla Curva 9 ha messo fine alla sua Sprint quando era saldamente in seconda posizione, alle spalle di un ormai imprendibile Martinator.

“È stata una buona Sprint fino a quando ho commesso un errore”, ha raccontato il portacolori Pertamina Enduro VR46 commentando la sua gara. “Ho solo provato a continuare a spingere e forse alla Curva 9 ci ho provato troppo. Non ho frenato troppo tardi, ma ho piegato la moto un po’ prima rispetto al giro prima e, così facendo, l’anteriore si è chiuso. Sfortunatamente sono caduto, ma fino a quel momento era una bella gara”.

Nonostante la scivolata che non gli ha permesso di vedere la bandiera a scacchi, il bilancio del weekend di Bez fino ad ora è positivo. In Q2 diretta, il pilota di Viserba ha agguantato la seconda fila in qualifica ed è stato autore non solo di un’ottima partenza, ma anche di buoni giri, mostrando un ritmo interessante. La caduta ha rovinato i bei piani, ma c’è ancora domenica: “È sempre un po’ difficile da accettare, però bisogna cercare di non buttarsi giù perché on porta a niente e cercare di prendere il positivo di quello che è stato fino a quel momento della caduta, ma soprattutto imparare e capire come mai è successo”.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Foto di: Marc Fleury

“Alla partenza e nel primo giro, Martin andava molto, molto meglio rispetto a me, in particolare nelle Curve 6, 7 e 8”, ha confessato l’alfiere VR46. “Ha aperto un piccolo gap e io, con gomme nuove, in frenata e a metà curva continuo ancora a soffrire per far girare la moto. Quindi mi guadagnava. Poi al secondo e terzo giro ero davvero veloce e l’ho ripreso un po’, ma ero troppo al limite per avvicinarmi davvero. Quindi ho dovuto rallentare perché stavo iniziando a commettere degli errori. Così ho continuato a seguirlo per provare a scappare con lui fino a quando ho fatto quello sbaglio”.

“Comunque fino a quel punto sono soddisfatto perché ho fatto una buonissima partenza, le prime due o tre curve le ho fatte veramente bene, mi sono messo nella posizione giusta e sono riuscito ad andare subito secondo. Poi ho fatto 30”8 per due volte di seguito. Sono contento per questo, dobbiamo cercare di continuare a lavorare e stare sul pezzo”, ha spiegato Bezzecchi.

La prestazione della Sprint odierna ha fatto dimenticare i problemi di adattamento di Bez alla GP23, tuttavia non sono spariti: “Il problema in ingresso c’è ancora un po’, sto provando a compensare con la guida. Ma a volte è difficile e quando spingi e guidi sopra i problemi non è facilissimo. Questo weekend però la base non è male. Matteo (Flamigni, ndr) e tutta la squadra hanno fatto un grande lavoro con la moto, quindi lavora bene. Ho solo commesso un piccolo errore che mi ha fatto cadere. Stiamo lottando per millesimi, quindi sembra un gap grande, ma non è così. Quando provi a cercare i dettagli diventa più tosta. Quindi è per questo che provo a non modificare troppo la moto e provare guidare meglio ogni volta per imparare come compensare questo problema. Qualcosa manca, ma la troveremo”.

Per la gara di domani, occhi puntati al cielo per capire se la pioggia potrà scombinare i piani: “Sicuramente dietro si userà la soft, davanti dipende molto dal meteo. A me piacerebbe moltissimo correre con la dura perché è la gomma che preferisco per come guido. Ma soffre tantissimo la temperatura, quindi dobbiamo cercare di capire bene le condizioni, vedremo. Io spero che sia asciutto perché mi serve girare sulla moto. Quando non si è super a posto si ha bisogno di girare. Sul bagnato impari, ma è diverso”.