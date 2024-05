MotoGP | Martin: "Non ho più molto da dimostrare, Ducati sa il mio valore"

Non ci sono più aggettivi per descrivere quello che Jorge Martin riesce a fare al sabato nelle Sprint, anche perché i numeri sono già fin troppo esplicativi. Da quando sono state introdotte all'inizio del 2023, ne sono state disputate 24 e il pilota del Prima Pramac Racing si è portato a casa ben 12 di queste.

L'ultima della collezione è arrivata a Le Mans, dove "Martinator" si è reso protagonista dell'ennesimo monologo, comandando dall'inizio alla fine dopo essere scattato molto bene dalla pole position. Un successo pesante anche in ottica Mondiale: complice il ritiro di Pecco Bagnaia, ora il suo diretto inseguitore è Enea Bastianini, che è distante di 28 lunghezze.

E' chiaro che è ancora molto presto per fare ragionamenti di questo tipo, ma sicuramente è un altro messaggio importante mandato alla Ducati, che nelle prossime settimane dovrà scegliere il futuro compagno di squadra di Bagnaia proprio in un ballottaggio tra lui, Bastianini e Marc Marquez. Quando ai microfoni di Sky Sport MotoGP gli è stato chiesto se oggi ritiene di aver fatto un passo avanti verso la Rossa, è stato ancora una volta molto chiaro: "Non ho più molto da dimostrare. Il mio valore ce l'hanno chiaro tutti, anche in Ducati. Speriamo che tutto vada come vogliamo".

Tornando alla Sprint, il primo pensiero è stato per i ragazzi della squadra di Paolo Campinoti, che hanno ricostruito la sua Desmosedici GP24 dopo l'incidente delle qualifiche, facendo in modo che non si sentisse minimamente la differenza.

"Oggi voglio fare i complimenti al mio team, perché sono partito con la stessa moto della caduta, ma era tutto perfetto e questo non è mai facile. Avevamo un po' il dubbio di provarla nell'out-lap e cambiarla con la seconda se ci fosse stato qualcosa che non andava bene. Mi sentivo un po' meglio su quella moto e quindi abbiamo deciso di usarla, ma era tutto veramente perfetto, quindi posso solo fare i complimenti alla squadra", ha detto Martin.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il madrileno poi ha spiegato che non è stato affatto facile controllare il ritmo, perché nella prima metà Marco Bezzecchi gli ha imposto di continuare a spingere. Dopo la caduta del riminese invece è stata solo una questione di nervi saldi.

"Finché Bezzecchi non è stato almeno ad un secondo, non ho gestito per niente. All'inizio era a sette decimi e, anche se io stavo spingendo molto, ad un certo punto si stava anche riavvicinando. Temevo che continuando così, uno dei due avrebbe fatto un disastro. Poi quando sono arrivato ad avere 1"1 di vantaggio, allora ho cominciato a gestire. Quando poi è caduto ero più tranquillo, perché avevo quasi due secondi su Marquez, quindi dovevo solo portarla a casa. Mi dicevo: 'Tranquillo Jorge, tranquillo, bisogna solo finire la gara'".

Oggi hanno scelto tutti la soft al posteriore per la Sprint, ma in linea teorica questa dovrebbe essere l'opzione primaria anche per domani, quindi a Jorge è stato chiesto se pensa che si debba tenere un ritmo meno forsennata per farla durare fino alla fine con il doppio dei giri da disputare.

"Penso che se dovessimo spingere così tanto, stando sull'1'31" basso, poi ci sarà un calo grosso della gomma, ma se riusciamo a stare costanti sull'1'31"5 potrebbe anche tenere fino alla fine. Anche stamattina con una soft che aveva 23 giri ho fatto ancora 1'31" basso, ma non c'è un grosso calo del posteriore. Bisognerà vedere anche il meteo, perché con la temperatura più bassa potrebbe anche durare di più. Se non piove, possiamo fare una gara veloce", ha concluso.