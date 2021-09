Morbidelli: "Ho cercato di migliorare il feeling con la M1"

Dopo aver dedicato la prima giornata dei test di Misano alla scoperta della moto 2022, Franco Morbidelli è tornato oggi in sella alla M1 2021 per cercare di migliorare il feeling con un mezzo per lui del tutto nuovo.

Il pilota italiano, reduce dall’infortunio al ginocchio, ha avuto modo di scoprire la Yamaha ufficiale lo scorso weekend ed oggi ha provato ad entrare in maggiore sintonia con la sua arma chiudendo con il diciassettesimo riferimento in classifica.

Per Morbidelli la giornata odierna è stata condita anche da due cadute innocue in curva 15 ed in curva 16, ma nonostante questo inconveniente Franco ha parlato di una giornata positiva.

“Mi sento bene, anche se un po' stanco. Ieri ho provato le nuove specifiche e mi sono trovato molto bene, mentre oggi ho cercato di migliorare il feeling con la moto 2021”.

L’impegno per Morbidelli negli ultimi giorni è stato gravoso considerando le condizioni fisiche decisamente lontane dalle ideali. Franco ha sottolineato come la sfida di affrontare 5 giorni in sella alla Yamaha non sia stata semplice.

“Fisicamente è stata dura, ma è stato più difficile sostenere la gara. Salire su una moto nuova, con un team nuovo, è stato una bella sfida e sono contento di averla superata in maniera decente. In questi due giorni di test sono stato costretto a spingere per cercare di capire cosa voglio dalla moto. Sono contento”.

Il campione del mondo Moto2 del 2017 ha poi voluto spiegare come abbia voluto partecipare a questa due giorni di test a Misano per contribuire allo sviluppo della moto, anche se ha avvisato la squadra di prendere con le pinze le sue sensazioni.

“Le mie condizioni fisiche non sono ancora ideali, anche per affrontare un test, ma ho cercato di dare il mio contributo alla Yamaha. Ovviamente ho detto al team di tenere in considerazione sia le mie condizioni che i chilometri limitati che ho fatto in sella ad entrambe le moto”.

Il prossimo passo per Morbidelli è quello di proseguire nella via del recupero così da potersi presentare al via della prossima stagione in perfetta forma.

“Il mio obiettivo è quello di recuperare la condizione fisica. È un infortunio che deve essere curato con attenzione e serviranno ancora dei mesi, ma sto cercando di migliorare la mia condizione generale che al momento non è al top”.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Yamaha MotoGP