MotoGP | Márquez: "Sembra che si parli solo di me e Bezzecchi, ma il leader è Martín"

Marc Márquez ha mostrato i muscoli nell'avvio del Gran Premio di San Marino di MotoGP. Tutti gli occhi sono puntati su di lui e su Marco Bezzecchi questo fine settimana, e la verità è che entrambi hanno rispettato le aspettative questo venerdì a Misano.

Sia il vincitore del GP di Aragón sia l'apparente favorito di casa hanno iniziato la giornata in cima alla classifica, con Márquez al comando delle Libere 1 dopo aver tirato fuori dal cilindro un buon ultimo giro, con un grande ultimo settore, per precedere Bezzecchi di 60 millesimi. Ma l'italiano di Aprilia Racing Team ha potuto restituirgli il favore nelle Prove, scendendo negli ultimi 'time attack' a 1'30"144, battendo lo spagnolo per appena 103 millesimi. Anche se va sottolineato che il campione in carica, come fa di solito in altre occasioni, non ha montato una gomma nuova per la sua ultima uscita in pista, a differenza del pilota di Rimini.

Iniziando ad analizzare com'è stata la sua giornata davanti ai media, Márquez si è detto soddisfatto del lavoro svolto, ma ha anche commentato che, per il momento, è Bezzecchi ad avere un vantaggio sulla pista intitolata a Marco Simoncelli.

"Il venerdì è andato bene bene; abbiamo lavorato e siamo entrati nei primi dieci. È vero che non sappiamo che passo abbiamo, e che siamo dietro a Bezzecchi", ha iniziato dicendo il pluricampione, che ha valutato il livello del suo rivale: "Bezzecchi sta girando veloce su ogni tipo di circuito e di curva".

Tuttavia, il pilota di Cervera non vuole nemmeno che l'attenzione sia costantemente su di lui e sul corridore che ha dominato nella prima metà della stagione, perché sono soltanto secondo e terzo in classifica generale, e a guidarla è Jorge Martín, rispettivamente con 19 e 24 punti di vantaggio: "Sembra che si parli solo di Marc e Marco, ma il leader è Martín, Diggia è vicino e Alex sta correndo molto. Se ti distrai finisci sesto o settimo", ha detto Márquez, mettendo in evidenza un 'Martinator' che ha superato il taglio per appena 14 millesimi questo venerdì.

Marc Márquez, Ducati Team Foto de: Danilo Di Giovanni / Getty Images

Per il nove volte campione del mondo, il sabato sarà fondamentale: "La qualifica è vitale, per partire in prima fila, cosa che non sarà facile". Successivamente, Márquez ha analizzato come si trova a Misano: "Ogni pista è importante, anche se Misano è uno dei circuiti in cui tutto è più ravvicinato. Ogni moto ha il suo potenziale, e qui lo si vede nei settori. Il terzo, dove Bezzecchi e l'Aprilia sono velocissimi, non è il punto in cui guadagnare di più. Il quarto, prevalentemente a sinistra, mi è sempre venuto bene e quest'anno la differenza è ancora maggiore".

Ducati ha fatto delle prove questo venerdì sulla GP26 di Márquez, ma Marc sa che sperimentare in questo momento dell'anno può essere complesso: "Abbiamo provato dei supporti per tenermi meglio con le gambe, ma ora non è il momento di fare prove. Il fatto è che ciò che ti manca da una parte bisogna compensarlo dall'altra".

Quanto alle aspettative, il #93 lo chiarisce: "Il podio lo firmo subito". E sul suo obiettivo, sottolinea: "Questo circuito è più fisico di Silverstone, perché il fatto che la gomma non cali permette di spingere dall'inizio alla fine. Il mio obiettivo è rendere al massimo sabato e domenica".

Chi è in visita questo fine settimana è Valentino Rossi, sulla sua pista di casa e come capo del VR46. Quando è stato mostrato dalla regia televisiva, mentre salutava il pubblico, subito dopo le telecamere sono andate a cercare Márquez, che aspettava nel box dopo essere rientrato dalla pista. "C'è abbastanza spettacolo dentro la pista perché la TV si concentri sui giochini (su lui e Rossi)", ha valutato.

Tutto dipende dalla velocità. Se ce l'hai, non importa che sia la prima volta che lotti per il titolo, o la decima.