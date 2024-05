MotoGP | Marquez: "Nemmeno io mi vedevo capace di arrivare secondo"

Raramente si è vista una partenza migliore di quella di Marc Marquez sabato pomeriggio. Una partenza da sogno che lo ha visto guadagnare nove posizioni al primo giro. Circostanza che gli ha permesso di affrontare la Sprint con molta più fiducia di quanto avesse immaginato.

Lo spagnolo si è posizionato a ridosso delle posizioni da podio, ma ha beneficiato della partenza anticipata che ha costretto Aleix Espargaro a fare due long lap e della caduta di Marco Bezzecchi, che era davanti a lui. La scivolata dell'italiano della Pertamina Enduro VR46 lo ha portato a due secondi da Jorge Martin, il vincitore, un risultato che sembra quasi una vittoria se si tiene conto di tutto il duro lavoro che ha dovuto fare dopo una prima giornata in cui tutto è andato storto.

A causa di un errore di messa a punto sulla sua Ducati, il pilota del Gresini Racing è rimasto fuori dalla Q2 e si è ritrovato 13° sulla griglia di partenza. Una posizione che, nove volte su dieci, dovrebbe escluderti dalla lotta per la top five. Nonostante ciò, Marquez ha tirato fuori il meglio di sé ed è andato contro l'establishment per far capire che gareggia come nessun altro.

"Ho fatto una partenza perfetta. Nemmeno io mi vedevo capace di arrivare secondo. Non si tratta più della prima curva, né della seconda, né della terza. È il primo momento. O parti bene o è impossibile trovare la posizione giusta. Sono stato fortunato a trovare il varco e a passare quarto al primo giro", ha detto il pilota di Cervera (Lleida).

Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ma, a parte la partenza, la cosa importante è che ho mostrato il mio potenziale, avevo il ritmo. Abbiamo imparato molto con la squadra e stamattina ho trovato il ritmo. Sono riuscito a lasciarmi alle spalle tutti gli altri e ad andare dietro a Bezzecchi", ha aggiunto il numero 93, che venerdì è andato a dormire con molte cose in testa, più dubbi che certezze, e che sabato invece dormirà come un bambino.

"Domani sarà impossibile essere quarti al primo giro. La cosa migliore è che siamo riusciti a reagire e che ho dimostrato di avere velocità. A prescindere da quello che succederà domani, sono contento del mio potenziale sull'asciutto. Oggi posso dormire tranquillo, nessuno può portarmi via questo risultato", ha continuato il catalano, che potrà eventualmente approfittare della pioggia se dovesse arrivare domani.

"La pioggia, se parti dal 13° posto, può aiutarti un po'. Ma a volte è il tuo più grande alleato o il tuo peggior nemico", ha detto Marquez, che è sesto nel Mondiale in vista della gara di domenica, a 35 punti da Martin, che è ancora il leader.