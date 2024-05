MotoGP | Dall'Igna: "Ducati considererà tutta la storia dei piloti per scegliere"

Il mercato piloti per la stagione 2025 della MotoGP si sta scaldando, e molte delle mosse dipenderanno da ciò che la Ducati deciderà di fare con la sua squadra ufficiale per la prossima stagione. La Casa di Borgo Panigale si è già assicurata il rinnovo di Pecco Bagnaia fino al 2026, ma resta da vedere chi lo affiancherà.

I nomi presi in considerazione sono tre: chi già occupa quel posto ed è terzo nel Mondiale, quindi Enea Bastianini, l'attuale leader della classifica generale dopo un brillante inizio di stagione, Jorge Martín, il cui desiderio principale è sempre stato quello di approdare in Rosso, e Marc Márquez, che è stato oggetto di voci sempre più insistenti di un trasferimento dal Gresini Racing dopo aver dimostrato in queste prime gare della stagione che il suo livello è ancora alto e che è già pronto a lottare per le vittorie in sella alla Desmosedici GP.

La Casa di Borgo Panigale non ha fatto mistero del fatto che questi sono i tre candidati che ha in mente e Gigi Dall'igna, direttore generale di Ducati Corse, ha ammesso dopo il Gran Premio di Spagna che gli stanno "tremando le gambe" al pensiero di prendere una tale decisione.

Di solito la Ducati non tarda a prendere decisioni sul suo futuro in MotoGP e molti suggeriscono che la situazione si risolverà a ridosso del GP d'Italia al Mugello (weekend 31 maggio-2 giugno). Prima c'è Montmelò e questo fine settimana Le Mans, dove Dall'Igna ha parlato di nuovo in vista della gara. E l'ingegnere veneto ha dato un indizio che potrebbe essere importante: il fatto che il marchio bolognese valuterà i precedenti in pista dei piloti per scegliere il fortunato.

"È una decisione davvero difficile", ha esordito Dall'Igna giovedì ai microfoni di MotoGP.com. "Onestamente parlando, non stiamo considerando solo la stagione 2024, ma dobbiamo anche considerare tutta la storia dei nostri piloti".

"Credo che questo sia importante. Ma sapete, è una decisione molto difficile, perché tutti e tre i piloti sono grandi campioni. Vedremo!", ha concluso spiegando in una dichiarazione che lo stesso campionato del mondo ha pubblicato sui suoi social media.

La giornata di giovedì è ruotata attorno al mercato. L'otto volte campione del mondo ha lasciato intendere che sarebbe disposto a lasciare uno dei suoi sponsor principali, la Red Bull, se questo gli assicurasse un posto nel team Ducati ufficiale, legato alla Monster.

Pecco Bagnaia, nel frattempo, ha smentito le voci secondo cui non vorrebbe avere il pilota di Cervera al suo fianco, dicendo che si tratta di una "stronzata", e Jorge Martin ha spiegato che capirebbe la decisione del marchio di promuovere Marc, anche se è ancora in lizza per essere il pilota prescelto, e conta su "alternative" se non dovesse raggiungere il suo obiettivo.