Bandiera a scacchi!

Si conclude la seconda ed ultima giornata dei test collettivi di Buriram della MotoGP con l'Aprilia grande protagonista. Nel finale di giornata, Marco Bezzecchi è sceso sotto al record della pista in 1'28"668, ma anche Ai Ogura ha infilato la RS-GP di Trackhouse al secondo posto, appena 97 millesimi più indietro.

In terza posizione c'è la Ducati di Marc Marquez, incappato alla curva 3 nella terza caduta in due giorni, fortunatamente senza conseguenze. Il campione del mondo era stato il più veloce in mattinata ed è seguito appena una quarantina di millesimi più indietro dal compagno Pecco Bagnaia, che pare a suo agio sulla GP26.

La top 5 si completa con Alex Marquez, ultimo ad essere sceso sotto all'1'29" e pure lui scivolato nel pomeriggio. Sesto tempo poi per la migliore delle KTM, che è quella di Pedro Acosta, che paga 353 millesimi. Proprio nel finale, si è ritagliata uno spazio nella top 10 anche la Honda grazie al decimo tempo di Joan Mir, che è staccato di oltre sei decimi.

Al momento sembrano quasi di un'altra categoria, ma in negativo, le Yamaha: la migliore delle M1 è solamente in 16° posizione con Jack mIller e si ritrova ad oltre un secondo dalla vetta. Le M1 V4, dunque, sono tutte nelle ultime sette posizioni.