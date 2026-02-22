Test MotoGP Buriram, la diretta del Day 2
Seguite in diretta con Motorsport.com la seconda giornata dei test collettivi in Thailandia, che concludono la pre-stagione 2026 della MotoGP.
Chiudiamo qui la nostra diretta amici di Motorsport.com, ma restate con noi perché tra breve arriveranno il report completo della sessione, i commenti a caldo dei protagonisti e gli approfondimenti tecnici di quest'ultima giornata della pre-stagione 2026 della MotoGP.
Ecco la classifica finale della seconda giornata
Bandiera a scacchi!
Si conclude la seconda ed ultima giornata dei test collettivi di Buriram della MotoGP con l'Aprilia grande protagonista. Nel finale di giornata, Marco Bezzecchi è sceso sotto al record della pista in 1'28"668, ma anche Ai Ogura ha infilato la RS-GP di Trackhouse al secondo posto, appena 97 millesimi più indietro.
In terza posizione c'è la Ducati di Marc Marquez, incappato alla curva 3 nella terza caduta in due giorni, fortunatamente senza conseguenze. Il campione del mondo era stato il più veloce in mattinata ed è seguito appena una quarantina di millesimi più indietro dal compagno Pecco Bagnaia, che pare a suo agio sulla GP26.
La top 5 si completa con Alex Marquez, ultimo ad essere sceso sotto all'1'29" e pure lui scivolato nel pomeriggio. Sesto tempo poi per la migliore delle KTM, che è quella di Pedro Acosta, che paga 353 millesimi. Proprio nel finale, si è ritagliata uno spazio nella top 10 anche la Honda grazie al decimo tempo di Joan Mir, che è staccato di oltre sei decimi.
Al momento sembrano quasi di un'altra categoria, ma in negativo, le Yamaha: la migliore delle M1 è solamente in 16° posizione con Jack mIller e si ritrova ad oltre un secondo dalla vetta. Le M1 V4, dunque, sono tutte nelle ultime sette posizioni.
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing
Foto di: Steve Wobser / Getty Images
Mir infila la Honda nella top 10
Terzo giro consecutivo con un miglioramento per Joan Mir, che conclude la due giorni thailandese in crescendo: il maiorchino alla fine è riuscito ad infilare la Honda nella top 10, realizzando un crono di 1'29"296. Il suo distacco dal miglior tempo di Marco Bezzecchi però rimane di oltre sei decimi. Altro piccolo miglioramento anche per Enea Bastianini, anche se il suo 1'29"728 vale sempre la 18° piazza per il riminese della KTM Tech3.
Bastianini si prende il 18° posto
Sale in 18° posizione anche Enea Bastianini: il pilota della KTM Tech3 si migliora in 1'29"769 e in questo modo salta davanti alla Honda con i colori LCR affidata al rookie Diogo Moreira.
Mir migliora ancora, ma è sempre 12°
Altro piccolo miglioramento per Joan Mir, che lima ancora qualche millesimo e scende a 1'29"412. Un tempo che comunque lo mantiene sempre in 12° posizione, a 744 millesimi dalla vetta.
Mir diventa il miglior pilota Honda
Guadagna una posizione anche Joan Mir, che si prende anche la palma di più veloce tra i piloti Honda. Il maiorchino scalza Luca Marini dalla 12° posizione per appena 2 millesimi, facendo segnare un 1'29"449.
Migliorano anche Binder, Quartararo e Rins
Più indietro fanno un passo avanti anche Brad Binder, Fabio Quartararo ed Alex Rins. Il sudafricano della KTM si arrampica fino all'11° posizione, mettendo a referto un crono di 1'29"392. Sale 17° invece il francese della Yamaha in 1'29"701. Il suo compagno di box migliora il suo riferimento in 1'30"152, ma non il suo 20° posto.
Ogura va a firmare la doppietta Aprilia
Aprilia scatenate! Dopo la zampata di Marco Bezzecchi è arrivata anche quella di Ai Ogura: il giapponese conferma di avere un grande feeling con questa pista, sulla quale aveva brillato un anno fa all'esordio, e porta la sua RS-GP del Trackhouse Racing al secondo posto in 1'28"765, a soli 97 millesimi da Marco Bezzecchi.
Bezzecchi sotto al record, è il nuovo leader!
Marco Bezzecchi si era ancora tenuto una gomma per un ultimo time attack e si direbbe che ha fatto decisamente bene, perché con questa è riuscito a portare la sua Aprilia in cima alla lista dei tempi. Il riminese ha fatto segnare il nuovo record ufficioso del tracciato di Buriram, girando in 1'28"668. In questo modo ha distanziato di 168 millesimi la Ducati di Marc Marquez.
Miller porta la Yamaha al 15° posto
Passo avanti anche per Jack Miller, che è riuscito a risalire fino alla 15° posizione con la Yamaha del Prima Pramac Racing, scendendo a 1'29"672. Un tempo che lo tiene comunque a più di otto decimi dalla vetta. In coda al gruppo si migliorano anche Toprak Razgatlioglu e Michele Pirro, ma i loro riferimenti continuano ad essere a circa due secondi dai migliori.
Di Giannantonio sale ottavo
Inizia a vedersi qualche miglioramento. Il più rilevante è quello di Fabio Di Giannantonio, che porta la sua Ducati della Pertamina Enduro VR46 in ottava posizione con un crono di 1'29"173, a soli 337 millesimi dal miglior crono di Marc Marquez.
I tempi alle ore 17 locali
Giornata finita per Marc Marquez
La certezza è che la giornata si è già conclusa per Marc Marquez, che evidentemente non vuole rischiare oltre, perché il campione del mondo si sta già dirigendo alle interviste. E anche Pecco Bagnaia dovrebbe aver già concluso il suo programma. I ducatisti comunque concludono alla grande, perché al momento sono primo e secondo.
Aumentano le moto in pista, ma non migliora nessuno
Ora c'è di nuovo più fermento in pista, perché è aumentato il numero delle moto che stanno girando. Al momento però sembra che nessuno stia andando a caccia di un tempo, perché i riferimenti sono tutti piuttosto alti.
Solo quattro piloti in pista
Dopo la bandiera rossa, al momento l'attività in pista sembra essersi ridotta parecchio, con appena quattro piloti che stanno girando. Si tratta di Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Ai Ogura e Toprak Razgatlioglu.
Ecco i commenti di giornata di Jorge Martin
MotoGP | Martin: "Con questa Aprilia posso esprimere tutto il mio potenziale"
Il pilota Aprilia ha completato 99 giri nelle tre sessioni a cui ha partecipato durante l'ultimo test pre-stagionale a Buriram, il primo per lui dopo il recupero da due infortuni.
Simulazione molto interessante per Bezzecchi
Molto interessante il passo mostrato da Marco Bezzecchi nella sua simulazione di gara, durata la bellezza di 20 giri. Il pilota dell'Aprilia è stato molto costante tra l'1'29" alto e l'1'30" basso per i primi 11 giri, con un best di 1'29"583. Poi i tempi piano piano si sono alzati e al 15° giro è arrivato a girare in 1'31", ma da quel momento poi è stato costante sull'1'31"0 praticamente fino alla fine.
A terra anche Alex Marquez
E' finito ruote all'aria anche l'altro Marquez, il fratello Alex. Anche per il pilota del Gresini Racing però si è trattato di una scivolata nella quale le conseguenze peggiori le ha avute la sua Ducati Desmosedici GP26. Lo spagnolo invece dovrebbe essere in buone condizioni.
Marc Marquez passa dal centro medico, ma è ok
Dopo la scivolata alla curva 3, Marc Marquez è stato condotto al centro medico del circuito per un controllo precauzionale. Il pilota della Ducati però sembra essersela cavata senza particolari conseguenze, ci sarebbe solo una leggera abrasione all'avambraccio destro.
Bandiera verde!
La sessione riparte quando manca poco meno di un'ora e un quarto alla bandiera a scacchi.
Ecco un approfondimento tecnico sulle pinne Honda
MotoGP | Honda sposta le pinne in coda: la RC213V cerca non solo carico
Luca Marini nella seconda giornata di test a Buriram non ha ancora cercato un tempo, proseguendo l'analisi di diverse soluzioni aerodinamiche. L'ultima modifica riguarda il codone con lo spostamento della coppia di pinne verticali indietro con l'intenzione di ripulire la scia, ma anche di aumentare la downforce.
Bandiera rossa!
Sventola la bandiera rossa, ma proprio come ieri dovrebbe trattarsi di un'interruzione dovuta ad una valutazione delle condizioni della pista. A quanto pare, bisogna ripristinare un airfence in prossimità della curva 3, dove è avvenuta la caduta di Marc Marquez.
Miller è il primo a migliorare nel pomeriggio
Ecco che arriva il primo miglioramento del pomeriggio: l'autore è Jack Miller, che con la sua Yamaha del Prima Pramac Racing scende a 1'30"828. Parliamo però di un tempo che lo tiene ancora in 20° posizione, staccato di quasi due secondi dal miglior riferimento di Marc Marquez.
I tempi alle ore 16 locali
Praticamente tutti alle prese con le simulazioni
Al momento sono davvero tanti i piloti in pista, la maggior parte dei 22 presenti in Thailandia, ma sono praticamente tutti impegnati nelle simulazioni di Sprint o di gara. Non a caso, al momento nessuno ha migliorato la prestazione della mattinata dopo la pausa pranzo.