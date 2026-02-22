Vai al contenuto principale

Intervista
MotoGP Test a Buriram

MotoGP | Martin: "Con questa Aprilia posso esprimere tutto il mio potenziale"

Il pilota Aprilia ha completato 99 giri nelle tre sessioni a cui ha partecipato durante l'ultimo test pre-stagionale a Buriram, il primo per lui dopo il recupero da due infortuni.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Jorge Martin aveva saltato il test di Sepang di due settimane fa, il primo e più importante della pre-stagione 2026 della MotoGP, ma sembra aver recuperato parte del terreno perso a causa degli infortuni che hanno devastato la sua annata d'esordio con l'Aprilia e che lo hanno costretto, ancora una volta, a sottoporsi a due interventi chirurgici alla fine dello scorso anno per curare le lesioni alla mano sinistra e alla spalla destra.

A Buriram, lo spagnolo ha chiuso secondo nella prima sessione di sabato (1'29"813 il suo tempo) e alla fine della giornata ha totalizzato 65 giri. Domenica mattina ha percorso altri 34 giri ottenendo un crono di 1'29"813 che lo ha portato al 7° posto nella classifica.

Di ritorno da un periodo di recupero ed inattività che si protraeva dai test di Valencia a novembre, "Martinator" non ha voluto sforzare ulteriormente il suo fisico, quindi non ha presenziato alla prima parte della sessione pomeridiana.

"È stato un ottimo test, ieri ho provato diversi elementi aerodinamici e credo di avere le idee abbastanza chiare", ha detto in pausa pranzo.

Una volta deciso il pacchetto aerodinamico con cui inizierà la stagione, Martin si è concentrato sulla preparazione per la gara che darà il via al campionato il prossimo fine settimana su questo stesso circuito.

"Oggi ho lavorato sull'elettronica e in vista della gara. Perdo ancora un paio di decimi, ma sento che abbiamo sicuramente fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso".

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Jorge Martín, Aprilia Racing Team

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Sebbene a due ore dalla conclusione dei test il pilota non fosse ancora tornato in pista, Martin ha assicurato che aveva intenzione di farlo.

"Questo pomeriggio farò dei long-run, semplicemente per mettermi un po' più alla prova fisicamente. Per quanto riguarda il caldo sto bene, ho lavorato molto e anche l'Aprilia lo ha fatto".

Il tempo del mattino è molto vicino all'1'29"130 con cui ha ottenuto il terzo posto in griglia nel 2024, quando fu campione con la Ducati del Prima Pramac Racing.

"Oggi ho eguagliato il mio record personale su questa pista, il che significa che la moto va molto bene", ha dedotto, dopo un anno di calvario, cadute ed infortuni, ora finalmente è in grado di completare un test senza farsi male.

"Con questa moto credo di poter esprimere il mio potenziale, non devo fare cose diverse da come guidavo in passato. Ma non voglio nemmeno essere troppo ottimista o fare previsioni, ragionerò  semplicemente gara per gara. Ho bisogno di fare gare e andrò sempre più veloce".

La classifica della sessione mattutina di domenica ha visto i cinque grandi favoriti in testa: Marc Marquez, Pecco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Pedro Acosta, con Franco Morbidelli al sesto posto e Martin al settimo, che spera di posizionarsi nel gruppo di testa quest'anno.

"Ora mi trovo molto meglio sul giro secco e credo che questo mi possa portare tra i primi sette o otto. Non sono lontano dal mio 100% a livello fisico".

MotoGP
82
